Trump will die Bestätigung des Ergebnisses in Michigan vereiteln

E.Eigentlich ist es eine Frage der Form, die die Amerikaner normalerweise nicht bemerken. Aber in den Vereinigten Staaten ist derzeit nichts normal. Deshalb werden am Montag alle Augen auf die Wahlkommission in Michigan gerichtet sein. Die gleichberechtigte Vertretung von zwei Demokraten und zwei Republikanern hat die Aufgabe, die zertifizierten Ergebnisse der 83 Wahlkreise des Staates im Mittleren Westen zu prüfen und damit das Gesamtergebnis zu bestätigen. Der gewählte Präsident Joe Biden hat einen Vorsprung von 154.000 Stimmen. Das sind mehr als zweieinhalb Prozentpunkte.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Donald Trumpf hat aber die Republikaner in Michigan unter Druck gesetzt, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Natürlich hatte er zuvor eine Klage wegen angeblichen Wahlbetrugs in Wayne County, dem bevölkerungsreichsten Wahlkreis einschließlich der Metropole Detroit, zurückgezogen. Weil er keine Beweise hat und der Fall – zusammen mit mehr als zwei Dutzend anderen – abgewiesen wurde, sagen die Demokraten. Die Anwälte des Präsidenten kontern jedoch: Weil sie auf andere Weise erfolgreich waren. Die Wayne County Electoral Commission hat das Ergebnis nicht bestätigt, daher kann für Michigan kein Ergebnis bestätigt werden.

Ein Anruf von Trump reicht aus

In Wirklichkeit war es komplizierter: Nach einigem Hin und Her hatte die lokale Wahlkommission in Detroit Bidens Führung von rund 333.000 Stimmen im Wahlkreis bestätigt. Nachdem die beiden Republikaner jedoch einen Anruf von Trump im Distriktkomitee erhalten hatten, widerriefen sie ihre Zertifizierung – ein Schritt, der laut der demokratischen Regierung in der Hauptstadt Lansing nicht möglich ist. Die Michigan Electoral Commission war an der Reihe.

Trump gab nicht auf. Er lud die führenden Republikaner aus Lansing ins Weiße Haus ein. Aber sowohl Mike Shirkey, der Mehrheitsführer des Senats, als auch Lee Chatfield, der “Sprecher” des Repräsentantenhauses, sagten später, dass ihnen nichts bewusst gemacht worden sei, was das Wahlergebnis verändern könnte. Trump verlässt sich jetzt auf die beiden Mitglieder der Wahlkommission von Michigan. Werden sie die Zertifizierung blockieren und dem von den Republikanern kontrollierten Parlament helfen, Wähler im Namen des Amtsinhabers zu ernennen?

Norm Shinkle ist einer von zwei Republikanern im Vier-Mann-Gremium. Er ist ein starker Anhänger von Trump und sang die Nationalhymne bei einer Präsidentensammlung in Michigan im Oktober. Seine Frau ist eine dieser Republikaner, die Trumps Anwälte vor Gericht gestellt haben Rudy Giuliani durch eidesstattliche Erklärung bestätigt, dass sie bezeugen konnten, dass es in Detroit eine angespannte Atmosphäre gab, als die Briefwahl gezählt wurde. Shinkle sagte vor der Sitzung der Wahlkommission am Montag, er habe Bedenken hinsichtlich der Volkszählung in Wayne County. Er hält eine Untersuchung für angemessen. Der zweite Republikaner, Aaron van Langevelde, blieb vor dem Treffen unauffällig.

“Es könnte eine Verfassungskrise geben”

Michigans Innenministerin, die Demokratin Jocelyn Benson, die die Wahl überwacht, wies darauf hin, dass das Gesetz einen Wahltest erst nach seiner Zertifizierung zulässt. Der Republikaner Chatfield, der betonte, dass die Stimmen der Wähler in Michigan respektiert werden, warnte davor, dass eine Verfassungskrise entstehen könnte, wenn die Zertifizierung blockiert würde. Alle Staaten müssen ihre Ergebnisse bis zum 8. Dezember bestätigen. Wenn die Wahlkommission von Michigan blockiert wird, werden die Demokraten voraussichtlich zum staatlichen Berufungsgericht gehen, um das Gremium zur Bestätigung des Wahlergebnisses zu verpflichten.

Die Demokraten werfen Trump nicht nur vor, mit seiner Desinformationskampagne einem alten Drehbuch zu folgen, um das Wahlrecht für Afroamerikaner zu verweigern, die in Detroit die Mehrheit haben. Sie befürchten auch, dass er in anderen Staaten dem gleichen Muster folgen könnte, um Bidens Wahlsieg zu erringen. Die Zahl der Republikaner, die Trumps Aktionen empört ablehnen, nimmt zu. Unter ihnen sind Gouverneure und Senatoren. Aber Mitch McConnell, der Mehrheitsführer des Senats, der sich vor den Stichwahlen in Georgia nicht mit Trump anlegen will, schweigt.