Hongkonger Held Joshua Wong wieder im Gefängnis: Der Prozess endet am 2. Dezember – Politik im Ausland

Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong (24) ist zurück im Gefängnis!

Nachdem ein Gericht in Hongkong angeordnet hatte, dass er vor dem Ende des laufenden Prozesses am 2. Dezember nicht frei herumlaufen darf, kam Wong am Montag in einem Polizeiwagen im Lai Chi Kok Gefängnis in Hongkong an. Er wurde in Handschellen in das Gebäude gebracht.



Joshua Wong (vor der Tür) und Ivan Lam (Bildmitte) müssen mindestens bis zum 2. Dezember im Gefängnis bleibenFoto: TYRONE SIU / Reuters



Außerdem müssen zwei seiner Mitstreiter, Ivan Lam und Agnes Chow, festgenommen werden, sagte ein Sprecher des Aktivisten.

Zu Beginn der Anhörung am Montag bekannte sich Wong schuldig, am 21. Juni 2019 vor dem Polizeipräsidium im Bezirk Wan Chai einen nicht autorisierten Protest organisiert zu haben. Dafür könnten er und seine Kollegen bis zu fünf Jahre Gefängnis haben.

Laut Wong war es nur eine geringfügige Straftat. Er und seine Kollegen sind bereit, eine sofortige Haftstrafe zu verbüßen. Er hoffte, dass dies die weltweite Aufmerksamkeit auf das Justizsystem in Hongkong lenken würde, das Peking manipulierte.



Agnes Chow, Ivan Lam und Joshua Wong (vlnr)Foto: Vincent Yu / AP Foto / dpa



Der 24-Jährige ist eines der bekanntesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung. Er hatte als Teenager Proteste organisiert. Wong und andere Unterstützer waren bereits vor drei Jahren im Zusammenhang mit den 2014 begonnenen „Regenschirmprotesten“ für mehr Demokratie zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt worden. Im September wurde Wong zwei Stunden lang festgenommen und dann gegen Kaution freigelassen.

Im vergangenen Jahr hatte es viel größere Proteste gegen Pekings zunehmenden Einfluss gegeben. Ende Juni verabschiedete China ein Sicherheitsgesetz für Hongkong. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bislang umfangreichste Eingriff in die Autonomie Hongkongs und verleiht Chinas Staatssicherheit weitreichende Befugnisse.