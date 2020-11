Samsungs riesige Rabattkampagne: Kaufen Sie ein Galaxy-Handy und erhalten Sie kostenlos einen 4K-Fernseher

Wenn Sie sich für 699 Euro für die Waschmaschine WW5500T entscheiden, können Sie beispielsweise kostenlos auf den 50-Zoll-Fernseher TU8079 4K zugreifen. Samsung gibt an, dass Sie dadurch den Kaufpreis des Fernsehers sparen, dh 663,76 Euro und damit 48 Prozent. Natürlich verwendet der Hersteller die empfohlenen Einzelhandelspreise (UVP) als Grundlage. Tatsächlich kostet der Fernseher in üblichen Läden rund 430 Euro. Die Waschmaschine ist im Internet ab rund 600 Euro erhältlich, etwa hier bei Amazon

Wenn Sie also beide Geräte auf dem freien Markt kaufen, zahlen Sie 1.030 Euro, während Sie bei Samsung jetzt 699 Euro im Doppelpack bezahlen. Das ist eine beachtliche Ersparnis von 331 Euro oder 32 Prozent.

Klar: Der Deal lohnt sich nur, wenn Sie wirklich für beide Geräte nutzen können. Alternativ können Sie natürlich auch versuchen, das nicht benötigte Gerät zu verkaufen. Bei eBay zum Beispiel sollte die Waschmaschine in einem neuen Zustand mit einer Kopie der Rechnung 500 Euro bringen, wenn Sie in einer Metropolregion leben, in der der Käufer die Maschine problemlos abholen kann.

Zusätzlich zu diesem Beispiel finden Sie unten zwei weitere Bundles, die sich möglicherweise lohnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Bundles mit Mobiltelefonen oder Fernsehgeräten schnell ausverkauft sind. Sie sollten also nicht zu lange zögern, sondern auch sorgfältig vergleichen.