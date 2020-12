Trump spielt Golf in Florida, während die COVID-Erleichterung in der Schwebe liegt

PALM BEACH, Florida (AP) – Präsident Donald Trump verbrachte sein Weihnachtsgolf in Florida, als sich ein Regierungsstillstand abzeichnete und die COVID-Erleichterung in der Schwebe lag.

Trump hatte in seinem Mar-a-Lago-Club in Palm Beach in den Ferien keine Veranstaltungen in seinem öffentlichen Programm, nachdem er die Zukunft eines massiven COVID-Hilfsgesetzes und der Finanzierung in Frage gestellt hatte der Regierung. Wenn die Gesetzesvorlage, die am Donnerstagabend in Florida eingetroffen ist, nicht unterschrieben wird, könnten Millionen von Amerikanern, die am Rande stehen, Hilfskontrollen verweigert und die Regierung gezwungen werden, inmitten der Pandemie zu schließen.

Das Weiße Haus lehnte es ab, Einzelheiten über das Programm des Präsidenten zu teilen, obwohl geplant war, am Freitag mit Lindsey Graham, Senatorin von South Carolina, einem engen Verbündeten, Golf zu spielen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, sagte, Trump sei über die Explosion in der Innenstadt von Nashville informiert worden Am frühen Freitag sagten die Behörden, es sei beabsichtigt, aber der Präsident sagte in den folgenden Stunden nichts öffentlich darüber.

Trump twitterte, dass er vorhabe, “eine kurze Rede für Servicemitglieder auf der ganzen Welt” per Videokonferenz am Freitag zu halten, um die Feiertage zu feiern, sagte aber: “Uninvited Fake News!” Ohne Einzelheiten zu nennen, sagte das Weiße Haus nur, Trump werde in den Ferien “unermüdlich” arbeiten und habe “viele Treffen und Anrufe”.

Trumps Urlaub kam, als Washington immer noch von seiner überraschenden Forderung in der elften Stunde schwankte, dass eine Ausgabenrechnung zum Jahresende, über die die Kongressführer monatelang verhandelt hatten, am meisten bringt von Amerikanern $ 2.000 COVID-Hilfsschecks – weit mehr als die $ 600 Mitglieder seiner eigenen Partei. stimmte zu. Die Idee wurde von den Republikanern des Hauses in einer seltenen Heiligabend-Sitzung schnell abgelehnt, so dass der Vorschlag in der Schwebe blieb.

Der parteiübergreifende Kompromiss wurde als abgeschlossen angesehen und fand diese Woche im Repräsentantenhaus und im Senat breite Zustimmung, nachdem das Weiße Haus versichert hatte, dass die GOP-Führer Trump ihn unterstützen würden. Wenn er sich weigert, das Abkommen zu unterzeichnen, das an ein staatliches Finanzierungsgesetz in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar gebunden ist, wird die Bundesregierung gezwungen, das Abkommen zu schließen, zusätzlich zur Verzögerung der Hilfskontrollen und des Puttens Ende der Arbeitslosenunterstützung und Schutz vor Räumungen in der schwierigsten Zeit der Pandemie.

„Ich habe zahlreiche Anrufe getätigt und mich bei Trump International in Palm Beach, Florida, getroffen. Warum sollten Politiker den Menschen nicht 2.000 Dollar geben wollen, sondern nur 600 Dollar? Er twitterte, nachdem er am Freitagnachmittag den Golfplatz verlassen hatte. „Es war nicht ihre Schuld, es war China. Gib unseren Leuten Geld!

Trumps Entscheidung, die Gesetzesvorlage anzugreifen, wurde zumindest teilweise als politische Bestrafung für das angesehen, was er als unzureichende Unterstützung der Kongressrepublikaner für seinen Wahlkampf zur Umkehrung der Wahlergebnisse vom 3. November ansieht. mit unbegründeten Vorwürfen des Wahlbetrugs.

“Bei einem heutigen Treffen in Florida haben sich alle gefragt, warum die Republikaner nicht den Waffen gewachsen sind und über die Demokraten gestritten haben, die die manipulierten Präsidentschaftswahlen gestohlen haben?” Trump hat am Donnerstag getwittert.

“Ich werde niemals vergessen!” fügte er später hinzu.

Trump hat sich wochenlang geweigert, die Wahlergebnisse zu akzeptieren, und drängt auf neue, zunehmend empörende Pläne, um zu versuchen, die Ergebnisse umzukehren. Er wurde von Verbündeten wie seinem Anwalt, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, ermutigt, der den Präsidenten mit Air Force One nach Florida begleitete.

Trump hat keine glaubwürdigen Beweise für seine Wahlansprüche vorgelegt, die von einer langen Liste von Beamten, darunter Richter, ehemaliger Generalstaatsanwalt William Barr, republikanische Gouverneure und lokale Wahlverwalter, widerlegt wurden.

In der Zwischenzeit dreht sich die Nation weiter, während sich das Coronavirus ausbreitet, mit Rekordinfektionen und Krankenhausaufenthalten und mehr als 327.000 Toten. Und Millionen von Menschen verbringen jetzt die Ferien alleine oder kämpfen, um über die Runden zu kommen, ohne angemessenes Einkommen, Essen oder Unterkunft, dank der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Das Justizministerium teilte mit, der amtierende Generalstaatsanwalt Jeff Rosen sei ebenfalls auf die Explosion in Nashville aufmerksam gemacht worden und habe angeordnet, dass alle Ressourcen des Ministeriums zur Verfügung gestellt werden, um zu helfen. Das FBI werde die Führung bei den Ermittlungen übernehmen, sagte der Sprecher der Agentur, Joel Siskovic.

Drei Personen wurden in Krankenhäusern behandelt, nachdem ein Freizeitfahrzeug, das eine aufgezeichnete Warnung vor einer bevorstehenden Detonation schrie, in der Innenstadt von Nashville explodierte. Die Explosion verursachte weit verbreitete Kommunikationsausfälle, die polizeiliche Notfallsysteme zerstörten und Flüge am Flughafen der Stadt blockierten.

Anlässlich der Feiertage twitterten Präsident und First Lady Melania Trump eine aufgezeichnete Videobotschaft, in der sie den Amerikanern frohe Weihnachten wünschten, und dankten den Ersthelfern und Mitgliedern des Militärs.

“Wie Sie wissen, unterscheidet sich dieses Weihnachten von den vergangenen Jahren”, sagte Frau Trump, die sich auf die von der Pandemie inspirierten „Freundlichkeit und Mut“ konzentrierte.

Trump lobte die derzeit verabreichten Impfstoffdosen und dankte den Beamten. “Es ist wirklich ein Weihnachtswunder”, sagt er.

In der Zwischenzeit haben die Sprecherin des Demokratischen Hauses, Nancy Pelosi, und der Finanzminister, Steven Mnuchin, versucht, die Gesetzgebung zum Jahresende zu retten, um eine Schließung zu verhindern. Demokraten werden die Gesetzgeber des Repräsentantenhauses in Washington zurückrufen, um am Montag über Trumps 2.000-Dollar-Vorschlag abzustimmen, obwohl sie wahrscheinlich im von den Republikanern kontrollierten Senat sterben würde. Sie planen auch, am Montag über eine vorläufige Maßnahme abzustimmen, um zumindest eine Schließung des Bundes zu vermeiden und die Regierung bis zur Amtseinführung des Demokraten Joe Biden am 20. Januar am Laufen zu halten.

Zusätzlich zu den Erleichterungsprüfungen würde die verabschiedete COVID-Rechnung eine vorübergehende zusätzliche Zulage von 300 USD pro Woche ohne Arbeit vorsehen und eine neue Subventionsrunde für schwer betroffene Unternehmen, Restaurants und Theater sowie die Geld für Schulen und würde Geld für Gesundheitsdienstleister bereitstellen. und um die Verbreitung des COVID-Impfstoffs zu unterstützen.