Marco Rossi, das österreichische Team, das bereit ist, sich bei den World Juniors 2021 seinen Respekt zu verdienen

Ein gutes Turnier braucht mehr als einen Champion. Er braucht Freier, braucht Rivalen, braucht jenseitige Leistung von sicheren Dingen und auch Rans. Und vielleicht braucht er mehr als alles andere einen Außenseiter.

Ein Blick auf die Liste der Länder, die ihren Namen bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Gold eingetragen haben, könnte darauf hindeuten, dass sich kein Turnier ausbreitet und nur eine Handvoll Länder den Titel bestanden haben. über die vier Jahrzehnte des Turniers. Aber unterhalb dieser Eliteebene der Eismächte befindet sich ein Turnier der ganz anderen Art – Länder, die nicht um Gold und Silber konkurrieren, sondern um nicht in niedrigere Level oder absteigen zu müssen sich würdig zu zeigen, überhaupt erfolgreich getanzt zu haben.

Das Turnier innerhalb des Turniers. Der Preis, eine Chance, ein Aschenputtel-Rennen zusammenzustellen und den Spitznamen des Außenseiters auf ihren Trikots zu haben.

Die Österreicher haben bereits die erste Etappe dieser Reise in der Tasche. Vor genau einem Jahr haben sie das Undenkbare getan und sind in das Junioren-Weltturnier der Division I 2020 eingetreten, in der Hoffnung, nicht noch tiefer gedrückt zu werden und statt Meister zu werden, zu gewinnen ein Ticket für die erste Liga mit den großen Hunden.

Jetzt betreten sie die Junioren-Weltblase von Edmonton im Jahr 2021 mit so hohen Chancen wie möglich – eine Mannschaft, die niemals hier sein sollte, aus einem Land, das noch nie in den Top-3-Divisionen war. Mal, das letzte Mal vor zehn Jahren. und mit einer Reihe ermordeter Gegner vor sich: das Team der Vereinigten Staaten, Russland, Schweden und die Tschechische Republik.

Österreich hat eine Silberkugel – Marco Rossi, einer der gefährlichsten Kandidaten seiner Altersgruppe, der seine Landsleute nach einem Pfund Sterling von 2019 bis 2020 anführt Der erfolgreichste Torschütze des Juniorenhockeys machte ihn zur neunten Wahl im NHL Draft 2020.

Österreich macht das Unerwartete und wird spielen #WorldJuniors in Edmonton und Red Deer nächste Saison! Nach dem Sieg gegen Lettland im Schlüsselspiel gewannen die Österreicher auch die letzte Liga. IA Spiel gegen Slowenien. Rückblick und Reaktionen: https://t.co/Cwn8YLaG7n Vitali Harbatsiuk pic.twitter.com/P0tIbyQQHm – IIHF (@IIHFHockey) 15. Dezember 2019

Als Rossi zu seinem 67. Geburtstag in Ottawa zurückkehrte, als das österreichische Team dieses Division I-Turnier gewann und seine dominante Leistung von 120 Punkten zusammenführte und die CHL anführte, war er überrascht, dass sein Land um den Titel kämpfte. der Division I. „Das Ziel für das letzte Jahr war, dass sie nicht in die dritte Gruppe abgestiegen sind. Aber sie haben unglaubliches Hockey gespielt “, sagt er. “Sie haben fast alle Teams gewonnen und sich verbessert – ich war sehr stolz auf das Team.”

Und die jungen Skater, die sich diese Reise zu den Lichtern der Junioren-Weltbühne verdient haben, werden jetzt mit einem deutlichen Anstieg des Kaders belohnt, wenn Rossi in die Nationalmannschaft zurückkehrt – nicht nur, weil er bereits Potenzial gezeigt hat. eines Tages beitreten. Thomas Vanek und Michael Grabner als die besten NHL-Produkte aller Zeiten im Land, aber auch, weil er gerade entdeckt hat, was er sagt, dass er ist die beste Nebensaison seiner jungen Karriere.

“Es war völlig anders, weil Sie so viel mehr Zeit haben, um Ihre Schwächen zu verbessern, und Ihre Stärken noch viel besser werden”, sagt er über die Off-Ice-Pause, die schließlich durch die Schließung der Welt erheblich verlängert wurde. Sport. Die zusätzliche Zeit ermöglichte es Rossi und seinen Trainern, zu den Grundlagen zurückzukehren und die Liste nach unten zu verschieben, um jedes Detail seines Spiels und seiner Fitness zu verbessern – eine wichtige Entwicklung angesichts der wichtigsten Säulen seines Spiels.

„Für mich war es sehr wichtig, dass ich meinen Körper verbessere. Weil einer meiner größten Schlüssel, warum ich so gut bin, mein Körper ist “, erklärt er und weist auf den Vorteil hin, der insbesondere in seiner Stärke auf dem Puck liegt. „Ich habe nur versucht, viel besser darin zu sein. Und ich denke, als ich wieder auf dem Eis war, konnte ich es fühlen – wie: „Oh, ich bin viel schneller, ich kann den Puck noch besser schützen. Ich denke, ich habe alles verbessert.

Der 19-Jährige kehrte im Juni auf das Eis zurück und sagte, er sei seitdem fast jeden Tag Schlittschuh gefahren. Seine letzten Runden seien an die Zurich Lions ausgeliehen worden.

All dies verschaffte Rossi zwei entscheidende Momente in seiner Karriere – die Chance, sich auf der berühmten Junioren-Weltbühne einen Namen zu machen, und danach sein erstes NHL-Camp mit dem Minnesota Wild. Aber während die Chance, in seinen ersten NHL-Kader einzusteigen, groß ist, schaut Rossi vorerst nicht über die anstehende Aufgabe hinaus und was daraus gelernt werden kann.

“Es ist gut für uns, für alle – wir können jedes Mal, jedes Spiel besser werden”, sagt er über seine Denkweise, als er in die Juniorenwelt aufbricht. „Ich werde nur versuchen, eine Führungskraft zu sein, das Team zu verbessern und zu motivieren. Egal wie hoch die Punktzahl ist, halten Sie einfach Ihren Kopf hoch und versuchen Sie, in jeder Schicht Ihre besten Leistungen zu erbringen. Ich denke, man kann in diesen Zeiten viel lernen, weil man in diesem Alter gegen die besten Eishockeyspieler der Welt spielt.

Schauen Sie sich ein paar Videos der anstrengenden Praxis des jungen Zentrums außerhalb der Saison an und seine Verehrung für die persönliche Entwicklung wird kristallklar. Und da die Chips in Bezug auf Medaillen stark gegen Österreich gestapelt sind, ist dies das Ziel, das er und seine Freunde in Edmonton haben sollten, sagt er.

“Ich denke, die Mentalität sollte nicht sein, dass wir gegen die USA gewinnen müssen. Ich denke, es ist die falsche Einstellung”, sagt Rossi. „Ich denke, die Mentalität sollte sein, dass wir unabhängig von der Punktzahl immer weitermachen – [so] dass die amerikanischen Spieler, die kanadische Mannschaft, alle anderen Mitglieder der Spitzengruppe, dass sie wissen, wo Österreich ist. Und dass wir den Respekt bekommen, den wir bekommen sollten.

„Weil ich denke, dass einige Leute in den USA oder Kanada nicht wirklich wissen, wo Österreich ist. Sie denken, vielleicht ist es Australien oder so “, lacht er. “Und ich finde es gut, dass wir ihnen zeigen können, dass wir ihren Respekt verdienen.”

Es wird Rossi auch die Chance geben, unter den besten seiner Kollegen zu glänzen und die Dominanz, die er in Ottawa gezeigt hat, bis nach Edmonton und in die Welt auszudehnen. Und jungen Österreichern einen neuen Namen zu geben, um ihre Hemden zu Hause zu sticken, so wie er ihn trug.

„Thomas Vanek, er war eine der größten Inspirationen für alle, weil er ein NHL-Superstar war. Alle haben ihn bewundert, weil jemand aus Österreich es bis zur NHL geschafft und einen Superstar gewonnen hat “, sagt Rossi. „Er ist unsere Inspiration – egal woher du kommst, du kannst es schaffen. Es spielt keine Rolle, ob Sie aus Österreich oder anderswo kommen, glauben Sie einfach an sich selbst, werden Sie besser und folgen Sie Ihren Träumen.

„Es war sogar mein Geisteszustand. Das war meine Motivation – „Okay, Thomas Vanek hat es geschafft, er kommt aus Österreich. Es ist das gleiche Ziel, den Traum zu verfolgen.

Während die Welt ihn in Edmonton beobachtet und die gleichen Nationalmannschaftsfarben wie sein Idol Vanek trägt, hofft Rossi, diese Botschaft über den Wert einer kontinuierlichen Selbstverbesserung über die Distanz, die sie Ihnen bringen kann, weiter zu verbreiten. .

“Ich denke, es ist gut für die Kleinen, mich zu sehen, wie ich denke, wie ich arbeite und dass sie wissen: ‘Okay, es ist nicht nur das Talent, es ist wie du arbeitest hart “, sagt er. „Das versuche ich allen zu geben, um zu sehen, dass es nicht nur das Talent ist, sondern wie hart er für seinen Traum arbeitet. Und ich denke, es ist sehr groß für kleine Kinder, das zu verstehen – egal wie gut Sie mit sieben, acht sind [years old]Man muss nur ein hart arbeitendes Kind sein, immer besser.

„Es sollte nicht dein Geisteszustand sein, dass du trainierst wie:‚ Oh, ich haben zum Üben gehen, ich haben um das zu tun, ich haben aufstehen.’ Wenn es nicht aus deinem Herzen kommt, aus deiner Leidenschaft, dann bist du gerade im falschen Sport.

Für Rossis Herz, seine Leidenschaft, wird der nächste Test der 26. Dezember sein – ein Date mit hochfliegenden Amerikanern, um die Dinge anzukurbeln, die Hoffnungen einer Nation auf seinem Rücken.