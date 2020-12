Nintendo Switch eShop ist für einige Spieler zu Weihnachten nicht verfügbar

Wenn Sie gerade einen neuen Nintendo Switch für die Feiertage erhalten haben und sich nicht im eShop anmelden können, um neue Spiele herunterzuladen, sind Sie nicht allein. Nintendo gab bekannt, dass “bekannt ist, dass Spieler beim Zugriff auf Nintendo eShop Fehler haben und daran arbeiten, das Problem so schnell wie möglich zu beheben”. Nintendo ging zu Twitter, um die Neuigkeiten zu verbreiten und sagte auch: “Vielen Dank für Ihr Verständnis und bitte überprüfen Sie unsere Netzwerkstatus-Seite für die neuesten Updates.” Sie können Klicken Sie hier, um den Status von Nintendo eShop zu überprüfen. und wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn die Dienste wieder zu funktionieren scheinen.

Zum jetzigen Zeitpunkt lautet eine Benachrichtigung, die Spieler möglicherweise erhalten, wenn sie versuchen, auf den eShop zuzugreifen, wenn Sie auf die Seite mit Informationen zur Netzwerkwartung von Nintendo zugreifen: “Es kann keine Verbindung zum Dienst hergestellt werden Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. “

Wenn man bedenkt, dass heute Weihnachten ist, könnte die Ursache für diese Netzwerkprobleme sehr wohl die vielen neuen Nintendo Switch-Konsolen sein, die heute geöffnet wurden, oder solche mit Geschenkkarten, die versuchen, neue zu kaufen. Spiele.

Wie bereits erwähnt, werden wir diesen Artikel aktualisieren, sobald wir erfahren, dass die Probleme behoben sind. Schauen Sie sich bis dahin unbedingt unsere Liste der 25 besten Switch-Spiele an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Sie in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus spielen können.

