Trump sagt, er habe gedroht, die Nato nicht gegen Russland zu verteidigen

Der frühere Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine bisher deutlichste Erklärung abgegeben und gedroht, die NATO-Verbündeten nicht gegen russische Angriffe zu verteidigen. Bei einem Auftritt bei einer Veranstaltung der Heritage Foundation in Florida behauptete Trump, er habe anderen NATO-Führern gesagt, dass er sie möglicherweise nicht respektiere Kollektive Verteidigungsklausel nach Artikel 5 der NATO wenn diese Länder nicht mehr für das Bündnis zahlen würden.

Ein Mitführer „sagte: „Heißt das, Sie werden uns nicht beschützen, falls wir nicht zahlen, werden Sie uns nicht vor Russland beschützen“ – war die Sowjetunion, aber jetzt Russland“, sagte Trump. „Ich sagte: ‚Genau das bedeutet es.‘ ”

Trump implizierte, es sei eine Verhandlungstaktik. „Wenn ich jetzt sagen würde: ‚Nein, das meine ich nicht so‘, warum sollten sie dann bezahlen? Also musste es jemand sagen“, sagte er.

Trump sagte, er sei „überrascht“, dass das Gespräch während seiner Präsidentschaft nicht durchgesickert sei.

Die Kommentare – ein offensichtlicher Hinweis auf den NATO-Gipfel 2018 in Brüssel, der Trump erschüttert von seinen Drohungen – waren Trumps umfassendste Darstellung seiner damaligen Denkweise und Absichten. Sie stimmen nicht ganz damit überein, wie andere die Gespräche damals beschrieben haben, obwohl sie immer noch ein genaues Fenster dafür sein könnten, wie er sich fühlte.

Führer und andere im Raum auf diesem Gipfel sagten, Trumps Drohungen gegen sie seien tatsächlich weniger explizit als das, was der ehemalige Präsident in seiner Rede am Donnerstag erzählte. Trump sagte, wenn Länder ihre Ausgabenziele bis Ende 2018 nicht erreichen, werde er laut Interviews in den Stunden nach dem Treffen mit zwei mit dem Gespräch vertrauten Beamten „sein eigenes Ding machen".

Entscheidungsträger hatten unterschiedliche Interpretationen dessen, was er meinte. Einige meinten, er drohte damit, sich ganz aus der NATO zurückzuziehen. Andere meinten, er könne sagen, er würde Entscheidungen darüber treffen, ob Länder auf der Grundlage ihrer Ausgabenverpflichtungen verteidigt werden sollen.

Trumps damaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte, er befürchte, der Präsident werde sich beim Gipfel aus dem Bündnis zurückziehen, eine Befürchtung, von der er in seinen Memoiren und in seinen Erinnerungen berichtet ein Treffen mit der Washington Post letzten Monat.

Bolton sagte letzten Monat, dass er „bei diesem NATO-Treffen mein Herz in die Kehle gepackt hat“.

„Ich wusste nicht, was der Präsident tun würde“, sagte Bolton. „Er rief mich ein paar Sekunden vor seiner Rede auf seinen Platz. Und ich sagte, schau, geh zur Linie, aber geh nicht darüber hinweg. Ich setzte mich. Ich hatte keine Ahnung, was er tun würde.

Trump hat bereits darüber getanzt, ob er sich zu Artikel 5 bekennen würde, darunter auch sichtbar weigern Sie sich, es zu genehmigen im Mai 2017. Im folgenden Monat, er genehmigte es. Aber im Sommer 2018 stellte er dies in Frage und schlug vor, dass es sich für die NATO-Staaten möglicherweise nicht lohne. Versprechen, das „kleine“ Montenegro zu verteidigender damals neu dabei war.

Trump hat regelmäßig versucht, sich Anerkennung dafür zu verdienen, dass er NATO-Ländern mehr in Rechnung stellt, obwohl dies der Fall ist Die Realität ist komplexer. Bereits vor Trumps Präsidentschaft haben die Nato-Staaten nach der Annexion der Krim durch Russland an die Ukraine im Jahr 2014 ihre Mittel drastisch aufgestockt. Die Richtlinien besagen, dass jedes Land bis 2024 2 % seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben soll.

Trumps Kommentare kommen zu einer Zeit, in der die NATO ihr Bündnis möglicherweise als Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine erweitern wird; beide Schweden und Finnland gaben an, dass sie beabsichtigen, in den kommenden Monaten beizutreten. Es kommt auch, da benachbarte NATO-Länder befürchten, dass der Konflikt ihr Territorium überquert, und im Inland, da sich die US-Gesetzgeber der NATO angeschlossen haben – wenn auch kürzlich 63 Republikaner des Repräsentantenhauses stimmten dagegen eine symbolische Resolution, die aus verschiedenen Gründen die Unterstützung für das Bündnis bekräftigt.