Der Google Messages-Bug lässt die Kamera eingeschaltet und entlädt den Akku

Ein neuer Fehler in Google Messages lässt Ihre Kamera im Hintergrund eingeschaltet, wodurch der Akku schnell entladen und Ihr Gerät aufgeheizt wird.

Aktualisieren: Google hat mit der Einführung eines Patches für die Nachrichten-App begonnen.

In der Google Messages-App gibt es eine einfache Möglichkeit, schnell ein Foto aufzunehmen und es sofort an eine Nachricht anzuhängen und an einen Freund zu senden. In der Ansicht zum Anhängen von Bildern aus Ihrer Galerie gibt es auch einen Live-Feed Ihrer Kamera, um aus dieser Miniaturansicht sofort einen Schnappschuss zu machen, oder Sie können ihn für eine bessere Ansicht vergrößern.

In den letzten Updates der Google Messages-App, die auf einem unserer eigenen Geräte entdeckt wurden, zusätzlich zu sein auf Reddit berichtet, ein Fehler in der App lässt diesen Kamerastream manchmal auch funktionieren, wenn er nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, auch wenn Nachrichten im Hintergrund laufen. Unserer Erfahrung nach führt dies erwartungsgemäß zu starker Batterieentladung und Hitze.

Da es keinen erkennbaren Grund für die erhöhte Nutzung gibt, mussten wir das Problem mithilfe der Datenschutz-Flags von Android 12 für Kamera und Mikrofon aufspüren. Wenn das Problem auftritt, zeigt ein Android 12-Gerät an, dass Google Messages Ihre Kamera aktiv verwendet. Der einfachste Weg, das Problem im Moment zu beheben, besteht darin, die App aus der Ansicht „Zuletzt verwendet“ zu schließen.

Update 22.4: In einer Erklärung zu Die Kante, Google hat bestätigt, dass die Ursache für diesen Batterieverbrauchsfehler identifiziert wurde und eine dauerhafte Lösung bereits für Benutzer der Google Messages-App eingeführt wird. Es ist unklar, welche Versionsnummern den Fix enthalten werden. Die neueste Beta-Version von Google Messages wurde am 19. April veröffentlicht.

Wenn Sie den Google Messages-Sucher nicht verwenden, können Sie dieses Problem im Allgemeinen am einfachsten kurzfristig vollständig beheben, indem Sie der App die Erlaubnis verweigern, die Kamera Ihres Telefons zu verwenden. Um dies auf einem Pixel-Telefon zu tun, drücken Sie lange auf das Nachrichten-App-Symbol in Ihrem Launcher und tippen Sie auf das Info-Symbol. Dies sollte Sie zur App „Einstellungen“ führen, wo Sie auf „Berechtigungen“ tippen können, um zu verwalten, was Google Messages tun darf. Von dort aus sollten Sie auf „Kamera“ tippen und den Schalter auf „Nicht zulassen“ stellen.

Wenn Sie ein ähnliches Problem auf Ihrem Telefon haben, teilen Sie uns dies in den Kommentaren mit, einschließlich des Telefons, das Sie verwenden, und ob Sie sich für Beta-Updates von Google Messages angemeldet haben.

