Star-Mittelfeldspieler Hai kann in Österreich erfolgreich sein: Experte

Nguyen Quang Hai (in Weiß) dribbelt während seines letzten V. League-Spiels für Hanoi FC gegen Viettel FC am 4. April 2022. Foto von VnExpress/Lam Thoa

Der österreichische Kommentator Tom Middler sagt, dass der vietnamesische Superstar-Mittelfeldspieler Nguyen Quang Hai ein Fanfavorit werden könnte, wenn er zum österreichischen Klub LASK wechselt.

„Ich denke, Quang Hai wird von den Fans hier geliebt werden. Er ist ein vielseitiger Spieler und hat die Fähigkeit, viele Tore aus der Ferne zu erzielen. Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, ist Hai ein erfahrener Spieler.

„‚Hai‘ bedeutet auf Deutsch ‚Hai‘, Fans werden diesen Spitznamen also lieben. Ich hoffe, Hai kann das Niveau des vietnamesischen Fußballs anheben“, sagte Middler. VnExpress Donnerstag.

Für den LASK hat der Klub die Chance, in der kommenden Saison in der UEFA Conference League zu spielen.

Middler ist ein F1-Fußball- und Rennkommentator. Er hat viele Turniere der Asian Football Confederation kommentiert. In letzter Zeit hat er sich viele Spiele in Vietnam angesehen und war beeindruckt von der Verbesserung der Mannschaft.

Auch der Fußball-Twitter-Kanal SorereAustria sagte, dass Hai eine Chance beim LASK haben könnte.

„Der Verein versucht, eine starke und stabile Offensivreihe aufzubauen. Sie waren in dieser Saison nicht konstant, haben aber immer noch gute Spieler wie Sascha Horvath, Jan Boller oder Marko Raguz“, schrieb SorereAustria.

Der LASK ist Achter in der österreichischen Fußball-Bundesliga und wenn er diese Position halten kann, würde sich der Verein in der nächsten Saison einen Platz in den Conference League-Playoffs sichern.

In dieser Saison erreichte der LASK das Achtelfinale der Conference League und schied gegen den tschechischen Klub Slavia Prag aus. Der LASK nutzt oft die 4-2-3-1-Formation, wodurch Hai die Chance hat, als einer von drei offensiven Mittelfeldspielern zu spielen. Er wird sich mit vielen Österreichern messen müssen, ebenso mit dem Japaner Keito Nakamura und dem Südkoreaner Hong Huyn-seok.

Wenn es keine großen Veränderungen gibt, werden Hai und sein Team nach Deutschland und dann nach Österreich reisen, um sich einem medizinischen Check zu unterziehen und die Einrichtungen des Clubs zu besuchen, bevor sie einen Dreijahresvertrag beim LASK unterschreiben.