Trotz Beschwerden wird die NASA James Webb Space Telescope nicht umbenennen: Bericht

Die NASA wird ihr mit Spannung erwartetes nicht umbenennen James Webb Weltraumteleskop , so die Medien.

Der Spitzname ehrt den zweiten Administrator der NASA, der die Agentur von 1961 bis 1968 leitete, während er daran arbeitete, Menschen auf dem Mond zu landen. Kritiker von Webb behaupten, er sei mitschuldig an der Diskriminierung schwuler und lesbischer NASA-Mitarbeiter während seiner Amtszeit und wiesen auf Vorfälle wie die 1963 “unmoralisches Verhalten” Entlassung von Clifford Norton .

Einige dieser Kritiken erstellten a Online-Petition forderte die NASA auf, das fast 10 Milliarden Dollar teure Teleskop, das am 18. Dezember starten soll, umzubenennen. Die Petition enthüllt den Fall gegen Webb, dessen Urheber behaupten, dass er aus seiner Zeit vor der NASA stammt.

Bevor Webb Chef der NASA wurde, “diente Webb als Unterstaatssekretär während der als “Lavender Scare” bekannten Schwulen-Säuberung im Regierungsdienst Aktionen, heißt es in der Petition.

Webbs Namen auf eine so hochkarätige Mission setzen – die NASA bewarb das Observatorium als Nachfolger seines ikonischen Das Hubble-Weltraumteleskop – sendet eine beunruhigende Botschaft über das Engagement der Agentur für Inklusion und Vielfalt, sagen die Schöpfer der Petition.

„Wir, die zukünftigen Nutzer des NASA-Weltraumteleskops Next Generation und diejenigen, die sein Erbe erben werden, fordern, dass diesem Teleskop einen Namen gegeben wird, der seinen bemerkenswerten Entdeckungen würdig ist, einen Namen, der eine Zukunft repräsentiert, in der wir alle frei sind“, heißt es in der Petition liest.

Am Donnerstagabend (30. September) hatte die Petition mehr als 1.200 Unterschriften gesammelt, die meisten davon Berufsastronomen oder Astronomiestudenten.

Die NASA hatte zuvor angekündigt, den Antrag auf Namensänderung zu prüfen. Dieser Job ist jetzt abgeschlossen und die Agentur bleibt beim Namen, NPR berichtete Donnerstag .

“Wir haben noch keine Beweise gefunden, die eine Änderung des Namens des James Webb-Weltraumteleskops rechtfertigen würden”, sagte der derzeitige NASA-Chef Bill Nelson gegenüber NPR.

Die Nachricht und die Art und Weise, wie sie übermittelt wurde, wurden von der Astrophysikerin Sarah Tuttle von der University of Washington, einer der vier Schöpfer der Petition, nicht gut aufgenommen. (Die anderen sind Lucianne Walkowicz von JustSpace Alliance und Adler Planetarium in Chicago; Chanda Prescod-Weinstein von der University of New Hampshire; und Brian Nord von Fermilab und der University of Chicago.)

Die NASA verlässt sich auf Feigheit und schlechte PR-Technik, um zu veröffentlichen, dass sie JWST nicht umbenennen wird, nach einem Karriereadministrator, der die homophobe Verfolgung und die Entwicklung der psychologischen Kriegsführung beaufsichtigt hat und die Nachfrageüberprüfung von 1.200 Astronomen ignoriert “, sagte Tuttle. schrieb am Donnerstag auf Twitter , gegen Ende einer Reihe von Tweets über die Namensankündigung.

„Sie ignorierten sowohl die Petenten als auch den beratenden Ausschuss, der eine Untersuchung forderte, und machten keine Einzelheiten zu ihrer Recherche oder Entscheidung“, sagte Tuttle. in einem anderen Tweet hinzugefügt .

Das James Webb-Weltraumteleskop ist optimiert, um den Kosmos im Infrarotlicht zu sehen, und hat einen Hauptspiegel mit einem Durchmesser von 21,3 Fuß (6,5 Meter), fast dreimal so groß wie der von Hubble. Nach dem Start Mitte Dezember von Französisch-Guayana auf einer Ariane-5-Rakete wird das Observatorium in Richtung Erde-Sonne-Lagrange-Punkt 2 fliegen, einem gravitationsstabilen Ort, der etwa 1,5 Millionen Kilometer von seinem Heimatplaneten entfernt ist.

Dort wird das Teleskop eine Vielzahl harter wissenschaftlicher Arbeiten durchführen, von der Untersuchung einiger der frühesten Sterne und Galaxien des Universums bis hin zur Suche nach Lebenszeichen in nahegelegenen Atmosphären. fremde Planeten .