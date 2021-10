Harry Kanes Hattrick hilft Tottenham; Sieg von West Ham

Eine Zusammenfassung aller Aktionen am Donnerstag in der UEFA Europa League und der Europa Conference League, wo Harry Kane als Einwechselspieler einen Hattrick erzielte, West Ham den Sieg holte und Leicester ein weiteres enttäuschendes Ergebnis hinnehmen musste…

[ VIDEO: PST unfiltered – Champions League, USMNT, Solskjaer, Salah ]

Tottenham 5-1 Mura: Harry Kane Hattrick besiegelt es spät (Torvideo)

Die Spurs befanden sich 30 Minuten vor Ende des Europa-League-Spiels am Donnerstag gegen die slowenische Mannschaft Mura in einer zunehmend schwierigen Situation. Mit 2:0 ab der 8. Minute (Dele Alli und Giovani Lo Celso) ging Tottenham einfach ins Ziel, als die Gäste in der 53. Minute einen unglaublichen Volleyschuss von außerhalb des Strafraums zum 2:1 schossen.

ZIGA KOUS. EIN GOLAZO. GEGEN DIE SPUREN. pic.twitter.com/gclAhQnUk1 – CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 30. September 2021

Aufgrund des Talentunterschieds zwischen Tottenham und Mura konnte sich Nuno Espirito Santo natürlich an Harry Kane wenden, der das Spiel auf der Bank begann, wenn er ein Tor brauchte ( oder zwei oder drei), um das Spiel zu beenden. Genau das passierte: Kane kam und erzielte innerhalb von 19 Minuten drei Tore.

Der erste kam von Lucas Moura, der einen perfekten Pass ins Leere zog, wo Kane in der 68. Minute das erste Mal ruhig treffen konnte. Der zweite kam acht Minuten später und der Hattrick war in 87 Minuten abgeschlossen.

Harry Kane mit 21-Minuten-Hattrick pic.twitter.com/sl1SEHSxft – CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 30. September 2021

Kane hat in dieser Saison natürlich noch kein Tor in der Premier League erzielt (fünf Spiele), nachdem er den Sommer damit verbracht hat, einen Transfer zu Manchester City zu arrangieren (und es gescheitert ist). Er hat jetzt fünf Tore in drei Spielen in der Europa Conference League sowie eine weitere Ligapokal-Bilanz.

West Ham 2:0 Rapid Wien

Declan Rice und Said Benrahma trafen für West Ham, der den Österreicher Rapid Wien souverän ins Londoner Stadion schickte. Der Sieg hält die Hammers in der Europa League (Gruppe H) mit zwei Siegen in zwei Spielen perfekt.

Michail Antonio Declan Reis pic.twitter.com/ROT3Uez7K0 – CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 30. September 2021

Saïd Benrahma vervollständigt 3 Punkte für West Ham pic.twitter.com/qTyMV8Yncm – CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 30. September 2021

Legia Warschau 1:0 Leicester

Brendan Rodgers wählte für die Reise nach Polen am Donnerstag einen weitgefächerten Kader aus, wo die Füchse in der 31. Minute nach dem Tor von Mahir Emreli mit 1:0 geschlagen wurden.

Das ist ein Punkt nach zwei enttäuschenden Spielen für Leicester in der Europa League (Gruppe C), wo sie zuvor eine 2:0-Führung verloren und bei Napoli 2:2 unentschieden gespielt haben.

Weitere Premier League-News

Burnley vs Norwich: wie man sieht, Livestream, TV, Teamnachrichten, Startzeit, …

Leeds vs Watford: Wie man sieht, Livestream, TV, Teamnachrichten, Startzeit, Quoten, …

Verletzungsbericht der Premier League, Saison 2021/22

Folgen Sie @AndyEdMLS