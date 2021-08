Tropensturmuhren für die Kleinen Antillen, Puerto Rico; System wird wahrscheinlich “Fred” | Der Wetterkanal – Artikel de Der Wetterkanal

Die Entwicklung einer Störung auf den Windward Islands wird überwacht.

Dieses System wird wahrscheinlich zu einem tropischen Sturm, wenn es die östliche Karibik erreicht.

Es wird unabhängig von der Entwicklung starke Regenfälle und böige Winde in die Karibik bringen. In Teilen der Karibik wurden Tropensturm-Uhren für das, was zu Tropensturm Fred werden könnte, ausgegeben, mit drohenden Überschwemmungen und einigen Windeinschlägen in den nächsten Tagen und einer ungewissen Zukunft für Florida in dieser Woche.

Das National Hurricane Center hat am Montagnachmittag Tropensturm-Uhren für Martinique, Guadeloupe, Dominica, Saba und Saint-Eustache, Puerto Rico, die Amerikanischen Jungferninseln und einen Großteil der Küste der Dominikanischen Republik ausgestellt.

Dies bedeutet, dass in diesen Gebieten tropische Sturmbedingungen (Windgeschwindigkeiten von mindestens 39 mph) möglich sind.

Der NHC bezeichnete am Montagnachmittag ein Tiefdrucksystem, das Schauer und Gewitter auf den Kleinen Antillen zerstreut, als “Potential Tropical Cyclone Six”, obwohl es noch kein Tief oder Sturm ist, ohne dass der Verkehr bei niedrigem Druck an der Oberfläche gesperrt ist.

Dies “potenzieller tropischer Wirbelsturm„Das Verfahren ermöglicht es dem NHC, für ein noch nicht entwickeltes System vorab Wachen und Warnungen auszugeben.

Das NHC sagt, dass sich dieses System bis Dienstag wahrscheinlich in einen tropischen Sturm verwandeln wird, da es sich im Allgemeinen von West nach Nordwest bewegt. Der nächste Tropensturm im Atlantik wird Fred heißen.

Aktueller Zustand, Prognosepfad (Der rot schattierte Bereich zeigt den potentiellen Weg zum Zentrum des Systems an. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen (insbesondere starke Regenfälle, starke Wellen, Küstenüberschwemmungen, Winde) mit jedem tropischen System im Allgemeinen bis über das beabsichtigte hinausgehen Weg.)

Teile der Kleinen Antillen werden wahrscheinlich böige Winde, Schauer und Gewitter erleben.

Lokal heftige Regenfälle und böige Winde ziehen dann am Dienstag über Puerto Rico und die Jungferninseln und am Mittwoch über die Dominikanische Republik und Haiti.

In diesen Gebieten können bis zu 15 cm Regen fallen und örtliche Sturzfluten und Schlammlawinen verursachen.

Eine ungewisse Zukunft

Trockene Luft, Wechselwirkung mit Land und möglicherweise erhöhte Windscherung könnten alles Faktoren sein, die die Fähigkeit dieses Systems einschränken, sich im Laufe dieser Woche zu intensivieren, während es sich in die allgemeine Richtung bewegt: Hispaniola, Kuba, südliche Bahamas und Florida.

Weitere dieser negativen Faktoren, wie ein Weg über die steilen Berge von Hispaniola oder stärkere Windscherungen, könnten das System auflösen. Weniger dieser Faktoren, wie z. B. ein Weg, der einen Großteil der karibischen Inseln vermeidet, könnten zu einem stärkeren “Fred” führen.

In Anbetracht all der potenziellen Hürden, die wir oben skizziert haben, ist es noch zu früh, um festzustellen, welche anderen Auswirkungen, wenn überhaupt, an diesem Wochenende in Florida auftreten könnten.

Wie auch immer, es sieht so aus, als würde an diesem Wochenende mindestens eine Feuchtigkeitswelle Florida treffen und häufigere und konzentriertere Gebiete mit stärkerem Regen auswringen als Ihre typischeren Gewitter am Nachmittag.

Vorerst wird erwartet, dass die karibischen Interessen auf den Bahamas und Florida ihre Entwicklung in den nächsten Tagen verfolgen werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür erneuern oder erweitern Sie Ihre Hurrikanpläne.

Die tropische Aktivität nimmt normalerweise im August zu, wenn wir uns dem Höhepunkt der Hurrikansaison nähern, daher ist es keine Überraschung, dass es ein Gebiet gibt, in dem die tropische Entwicklung beobachtet werden muss.

(FOLGENDES: Update zu den Aussichten für die atlantische Hurrikansaison)

