Xenoblade Chronicles 3 Gerüchte eskalieren

Monolith Soft wird voraussichtlich auf dem Chroniken von Xenoblade Universum schon seit geraumer Zeit mit einer dritten großen Veröffentlichung und gestern haben wir Melias Synchronsprecherin Jenna Coleman entdeckt könnte einen neuen Eintrag bestätigt haben in einem Interview im Juni.

Als ob seine eigenen Kommentare nicht überzeugend genug waren, hat der Fanbyte-Chefredakteur, ehemalige Game Informer-Redakteur und gelegentliche Brancheninsider Imran Khan nun seine eigenen Informationen gegeben und bestätigt, dass das Spiel auf dem Weg der Entwicklung ist:

“Colemans Zitat löste am Wochenende Gerüchte über eine Nachricht aus Chroniken von Xenoblade derzeit in Entwicklung. Laut unseren Quellen hier können wir in der Tat bestätigen, dass dies tatsächlich der Fall ist. Darüber hinaus nähert sich das Spiel seiner Endphase der Entwicklung, aber das Veröffentlichungsdatum kann sich aus einer Reihe von Gründen verzögern.