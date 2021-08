Vorbei, aber nicht vergessen: die Bedeutung des Austrian Dash 8

Austrian Airlines verabschiedeten sich am 31. Mai von ihrer Dash-8-Q400, der letzte Flug war der Inlandsflug von Innsbruck nach Wien. Die Fluggesellschaft war 2019 der achte weltweite Nutzer der DH4. In diesem Jahr setzte Austrian das Flugzeug auf 44 Strecken ein, wobei Innsbruck-Frankfurt die dickste war.

Die österreichische Flotte von 18 Q400 blieb nicht lange in der eigenen Flotte und kam wie 2015 nach dem Zusammenschluss mit der Regionaltochter Tyrolean Airways an. Alle Flugzeuge befanden sich zu 100 % im Besitz, wobei die Mehrheit 2019 und 2020 ausgemustert wurde, während der Rest dieses Jahr auslaufen wird.

Es kommen noch mehr Pensionierungen

österreichisch hörte nicht mit dem Ruhestand auf. Die Flotte der Fluggesellschaft aus sieben A319 und drei B767-300ER wird voraussichtlich bis Ende 2022, wenn nicht sogar früher, auslaufen. So wie viele andere Fluggesellschaften auf der ganzen Welt wird sie kleiner als zuvor aus dieser Krise hervorgehen, aber hoffentlich mit einer stärkeren Basis – und besser für die Zukunft aufbauen können.

Der achtgrößte Benutzer von Dash-8-400

Der Österreicher war der weltweit achte Nutzer des DH4 in Pre-Coronavirus 2019 zeigt die Analyse der OAG-Kalenderdaten. Es hatte 2,27 Millionen Sitze pro Typ, was bedeutete, dass es mehr als airBaltic hatte – das den Typ ebenfalls ausmusterte, sowie seine Boeing 737-300 – aber etwas weniger als LOT Polish.

WestJet (Encore): 8,31 Millionen Hin- und Rückflugplätze im Jahr 2019 Flybe: 8,26 Millionen; hat seine Aktivitäten eingestellt Air Canada Express: 8,25 Millionen Alaska Airlines (Horizon Air): 6,16 Millionen QantasLink: 4,65 Millionen Träger: 4,28 Millionen LOT Polnisch: 2,39 Millionen Austrian Airlines: 2,27 Millionen airBaltic: 1,98 Millionen; nicht mehr betrieben Eurowings (LGW): 1,90 Mio.; nicht mehr betrieben

Auf 44 Straßen war der Q400 2019 zu sehen

Austrian setzte den 76-sitzigen Q400 2019 auf 44 Strecken ein. Fast alle (38) kamen aus Wien und lieferten in der Regel erheblichen Strom für nachfolgende Dienste. Die durchschnittliche Länge des Sektors betrug 379 Meilen, wobei der kürzeste nur 94 Meilen (Graz-Wien) und der längste 1.080 Meilen (Linz-Rhodos) betrug. Die Verbindung nach Griechenland verkehrte 15 Wochen lang einmal wöchentlich mit einer Blockzeit von bis zu drei Stunden und 25 Minuten.

Vielleicht unerwartet war die dickste Route nicht von oder nach Wien, obwohl ihr Knotenpunkt acht Mal in der Liste der Top-10-Routen unten aufgeführt wurde, mit einem starken Schwerpunkt auf Dienstleistungen. Die größte Strecke war stattdessen die 230-Meilen-Verbindung von Innsbruck nach Frankfurt zur Versorgung der Lufthansa, die normalerweise vier, manchmal sogar fünf tägliche Abflüge hatte.

Innsbruck nach Frankfurt: 223.592 Hin- und Rückflugplätze Klagenfurt-Wien: 179.360 Prag-Wien: 163.856 Graz-Wien: 150.024 Budapest-Wien: 139 688 Innsbruck-Wien: 122.360 Wien-Zagreb: 118.560 Salzburg-Wien: 106 172 Krakau-Wien: 101 992 Düsseldorf-Graz: 91.656

Ein Tag im Leben der österreichischen DH4s

Am 4. Juni 2019 hatte Austrian mit der gesamten Flotte 205 Abfahrten ab Wien. Sein Q400 machte 35 Starts, fast ein Fünftel der Gesamtzahl; er spielte eine wichtige Rolle. An diesem Tag gab es 24 Strecken dieser Art, wobei der Fahrplan ab Wien unten aufgeführt ist.

Abfahrtszeit von Wien ZU… 06:25 Belgrad 06:50 Zagreb 07:10 Genf 07:10 Lyonnais 08:55 Bologna 9:45 Uhr Innsbruck 09:55 Klagenfurt 10:00 Uhr. Budapest 10:00 Uhr. Salzburg 10:05 Wilna 10:10 Graz 12:35 Iasi 12:55 Innsbruck 12:55 Hermannstadt 1:00 Uhr Nachmittags. Lemberg 13:05 Belgrad 13:05 Prag 13:10 Krakau 13:10 Zagreb 15:10 München 17:10 Salzburg 17:15 Klagenfurt 17:15 Zagreb 17:20 Budapest 17:25 Graz 17:25 Leipzig 17:35 Genf 17:45 Warschau 20:00 Prag 20:05 Graz 20:15 Klagenfurt 20:25 Krakau 21:25 Budapest 22:45 Klagenfurt 23:10 Odessa

Klagenfurt hatte mit vier die meisten Starts, gefolgt von Budapest und Zagreb mit jeweils drei. Odessa ist interessant. Bei 672 Meilen war es eine ziemlich lange Turboprop-Straße. Er verließ Wien um 23.10 Uhr – wie immer für Verbindungen – und kam um 2.05 Uhr (plus eine Stunde) in der Ukraine an. Zurückgekehrt, kehrte er um 6:10 Uhr nach Österreich zurück, zeitlich festgelegt für die nachfolgenden Aufschläge.

