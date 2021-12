Top-US-Gesetzgeber greifen Elon Musk an, weil er damit prahlt, 11 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt zu haben

Top-US-Gesetzgeber, darunter die indisch-amerikanische Abgeordnete Pramila Jayapal, haben Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, und den CEO von Tesla Motors, Elon Musk, dafür kritisiert, dass er damit prahlte, 11 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt zu haben.

In einem Tweet am Mittwoch sagte der texanische Senator Ted Cruz: „Verstanden. Du magst @elonmusk nicht. Wen willst du sonst noch plündern?“

Der Tweet des republikanischen Senators war eine Reaktion auf einen Twitter-Beitrag des Demokraten Jayapal, der Musk angegriffen hatte, weil er seine Steuerrechnung gezeigt hatte.

„Elon Musk hat an einem Tag 36 Milliarden Dollar verdient, möchte aber damit prahlen, eine Steuerrechnung von 11 Milliarden Dollar zu zahlen“, sagte sie in einem Tweet.

„Oh ja, er hat auch seit Beginn der Pandemie über 270 MRD. US-Dollar an Vermögen hinzugefügt“, sagte sie und fügte hinzu, dass es an der Zeit sei, dass die Reichen ihren gerechten Anteil zahlen.

Musk, CEO von Tesla Motors und Space-X, twitterte am 20. Dezember: „Für diejenigen, die sich fragen, ich werde dieses Jahr über 11 Milliarden Dollar an Steuern zahlen.“

Die Steuerbelastung gilt als eine der höchsten in der US-Geschichte.

Zuvor hatte die Senatorin der Demokratischen Partei, Elizabeth Warren, in Bezug auf Musk getwittert: „Lasst uns das manipulierte Steuergesetz ändern, damit die Person des Jahres tatsächlich Steuern zahlt und aufhört, auf allen herumzuhacken.“

Dies führte zu einer bösen Fehde zwischen den beiden, und Musk antwortete: „Und wenn Sie Ihre Augen für 2 Sekunden öffnen würden, würden Sie feststellen, dass ich in diesem Jahr mehr Steuern zahlen würde als jeder Amerikaner in der Geschichte.“

Musk hat seit Anfang November 14 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien verkauft, nachdem er seine Follower in einer Twitter-Umfrage gefragt hatte, ob er 10 % seiner Beteiligungen verkaufen solle. In der Umfrage sagten seine Anhänger, er solle zahlen.

Aber es ist wahrscheinlich, dass Musk sowieso mit dem Verkauf begonnen hätte. Das liegt daran, dass er laut einem früheren CNBC-Bericht mit einer riesigen Steuerrechnung für Tesla-Aktienoptionen konfrontiert ist.

Musks Reichtum stammt aus Aktienprämien und Tesla-Aktienkursgewinnen.

Obwohl die Tesla-Aktie seit der Twitter-Umfrage von Musk gefallen ist, bleiben sie unglaublich wertvoll – die Aktie ist dem Bericht zufolge seit Jahresbeginn um 28% gestiegen.

Er hätte bis zum nächsten Jahr warten können, um die Steuerrechnung zu begleichen, aber das hätte bedeutet, dass er möglicherweise von höheren Steuersätzen im Rahmen des Build Back Better-Gesetzes der Demokraten betroffen wäre, sagte er.

Der Bericht zitiert eine ProPublica-Untersuchung, die zeigt, dass Musk und mehrere andere Milliardäre im Jahr 2018 keine Bundeseinkommensteuern gezahlt haben.

Zwischen 2014 und 2018 zahlte Musk 455 Millionen US-Dollar Steuern auf 1,52 Milliarden US-Dollar Einkommen, obwohl sein Vermögen in dieser Zeit laut der Mitteilung um 13,9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Musk wurden die Aktienoptionen im Jahr 2012 als Teil seines Gehalts gewährt, und die Optionen wurden erdient, da Tesla in den folgenden Jahren verschiedene finanzielle und operative Ziele erreichte. Aber er musste die Optionen erst dann versteuern, wenn er sie ausübte, womit er im November begann, hieß es in einem CNN-Bericht am Mittwoch.

Bei einem Spitzensteuersatz von 40,8% muss Musk, der reichste Mensch der Welt mit einem Nettovermögen von 280 Milliarden US-Dollar, für die Ausübung dieser Maßnahmen laut dem Bericht mit einer Bundessteuer von rund 10,7 Milliarden US-Dollar konfrontiert werden.