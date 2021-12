Chicago Bears Early Bowl Game Spieler von Interesse

Es ist unklar, in welche Richtung die Bären bei ihrer Suche nach Talenten während der Playoffs gehen werden, da sie jetzt nicht sicher sind, wer sie anführt und welche Tricks sie anwenden werden.

Es ist alles miteinander verflochten, da sie keine 4-3 Outside Linebacker für ein 3-4 Roster oder Defensive Linemen für ein System mit zwei Lücken rekrutieren. Das gleiche gilt für die Offensive, wo Matt Nagys Offense nach Geschwindigkeit und geringerer Größe bei den Receivern und schwer fassbaren, vielseitigen Backs als Single-Cut-Typen sucht.

Doch Talent ist Talent und einige Bedürfnisse von Bären werden unabhängig von dem Muster bestehen.

In einigen Fällen haben sie einfach nicht genug Leute in bestimmten Positionen.

Der Wide Receiver ist dort, wo sie nur einen Spieler unter Vertrag haben, um mit einigen Arten von Übungsteams zu gehen. Offensichtlich brauchen sie einen Cornerback.

Die verbleibende Bowl-Saison umfasst mehr als nur nationale Halbfinalspiele und hier ist ein Blick auf potenzielle Spieler, die außerhalb der nationalen Halbfinals und der Neujahrs-Bowls von Interesse sind.

Betrachten Sie dies als Grund, sich über etwas Sorgen zu machen, während Sie sich Music City Bowl oder Duke’s Mayo Bowl ansehen.

30. Dezember

HERZOG MAYO SCHALE

In Charlotte, 10:30 Uhr, ESPN



North Carolina (6-6) vs. South Carolina (6-6)



North Carolina Quarterback Sam Howell, Mel Kipers Nr.5 Spieler ist hier zu sehen, aber auch auf der anderen Seite ist ein wahrscheinlich interessanterer Spieler für die Bears. Kingsley Enagbare of South Carolina, ein Linebacker außerhalb des Colleges, der in seinem Posten von Kiper den vierten Platz belegte und ein explosiver 6-Fuß-4, 259-Pfund-Passant war.

„Ein Long-Pass-Runner, der mit aktiven, aktiven Händen gewinnt“, lautet die Einschätzung der NFL Draft Bible, die ihn als Positionsersatz am Rand einstuft. „Habe nicht die Fähigkeit gezeigt, den Vorteil zu setzen und das Rennen zu spielen.“

MUSIKALISCHE STADTSCHÜSSEL

In Nashville, 14 Uhr, ESPN



Purdue (8-4) vs. Tennessee (7-5)



Ein Spieler, der bei vielen Bears-Fans in den sozialen Medien beliebt ist, ist David Bell, der Purdue Wide Receiver, der von Kiper auf Platz 10 in seiner Position liegt.

Bei 6-Fuß-2, 205 sind Teile seines Spiels mit einem jungen Allen Robinson vergleichbar.

„Ein großes, vollmundiges Ziel, Bell brilliert mit dem Ball in der Luft“, Robert Gregson hat für NFLDB geschrieben . „Seine Fähigkeit, den Ball zu callen und dann anzugreifen, ist beeindruckend. Purdue wusste, dass er über ein tiefes Können verfügte und nutzte es oft im schnellen Spiel, wo er den Ball in seine Hände legen konnte.“

Bell ist nicht der einzige hochgeschätzte Kandidat von Purdue, da das defensive Ende George Karlaftis auf seinem Posten den dritten Platz in Kipers Charts einnimmt. Für Flights ist Tennessee Cornerback Alontae Taylor der 74. Spieler in der großen Auslosungstabelle der NFL Draft Bible, der sechste auf der Kiper-Tabelle. Die Bears brauchen sowohl einen Cornerback als auch einen Wide Receiver. Ein weiterer bemerkenswerter Spieler in diesem Spiel ist Tennessees Rückkehrer Velus Jones JR., der von Kiper auf Platz sechs bei den Comebacks rangiert.

ANGELSCHÜSSEL

In Atlanta, Georgia, 18:00 Uhr, ESPN



Michigan State (10-2) vs. Pittsburgh (11-2)



Ein Boulespiel mit vielen Perspektiven, aber wenigen interessanten Stellungen für die Bären. Kenneth Walker III von Michigan State ist Kipers zweitbester Runningback und der 43. Gesamtkandidat der NFLDB. Der Michigan State Teamkollege Jayden Reed ist der fünfte unter den Geistern in Kipers Kader.

Pittsburgh-Quarterback Kenny Pickett erhält laut NFLDB als 26. beste Aussichten viel Aufmerksamkeit, und Calijah Kancey de Pitt ist der 99. beste Spieler für die NFLDB als 270-Pfund-Defensive Tackle, aber bei diesem Gewicht würde er nie spielen in der aktuellen Verteidigung der Bären. Muster, es sei denn, er hat seine Position geändert und im Stehen gespielt.

SCHÜSSEL LAS VEGAS

In Las Vegas, 21:30 Uhr, ESPN



Wisconsin (8-4) vs. Bundesstaat Arizona (8-4)



Der Vegas Bowl dürfte für die Bears aufgrund der Wisconsin-Teamkollegen beim Inside Linebacker von großem Interesse sein. Die Bears brauchen einen Inneneinschlag auf den Linebacker, um als Kumpel von Roquan Smith auf das Feld zu kommen. Jeder, der Jack Sanborn jemals spielen gesehen hat, weiß, dass er dieser Spielertyp sein kann, ein Nick Kwiatkoski-Typ. Mit 6-3, 245 Pfund hat er die Größe und Geschwindigkeit in einer geraden Linie, obwohl er niemanden bei der Deckung beeindrucken wird. Es kommt auch vom Zürichsee, gleich die Straße runter von Halas Hall.

„Ein altmodischer LB-Hoffnungsträger mit faszinierenden Instinkten, die ihn immer nah am Ball halten. Bei der Abwehr des Laufs geht Sanborn instinktiv in Richtung des Balls und zeigt schnelle Verarbeitungsfähigkeiten, um die Berührungen, offensive Linemen und Running Backs im Verkehr zu lesen. “ schrieb Jordan Pun von der NFLDB.



Sein Teamkollege Leo Chenal ist tatsächlich einen Platz besser als Sanborn von Kiper auf Platz 7 und war bei der letzten großen NFLDB-Auslosung auf Platz 105 der Gesamtwertung. Ein weiterer Spieler von potenziellem Interesse für die Bären ist der Wachmann Logan Bruss aus Wisconsin, so die Bären, die James Daniels wieder auf die Hut bringen. Bruss wird von Kiper an siebter Stelle platziert.

Arizona State hat einige Spieler, an denen die Bären ebenfalls interessiert sein könnten. Wenn Sie nicht vom ungedraften Free Agent Sam Mustipher als Zentrum für das nächste Jahrzehnt überzeugt sind, könnte Dohnovan West aus dem Bundesstaat Arizona ein Spieler sein, den Sie beobachten sollten. Der Center der Sun Devils ist # 100 bei der großen NFLDB-Auslosung, was ihn nahe dem Ende von Runde 3 oder an der Spitze von Runde 4 bringt. Kiper hat ihn für den dritten Gesamtrang in seiner Position gehalten. Ein weiterer Insider-Linebacker in diesem Spiel, der von Kiper als noch besser eingestuft wird als die beiden Badgers, ist Darien Butler aus Arizona State. Bemerkenswert auch für die Bears, Arizona State Tackle Kellen Diesch, auf Platz 10 von Kiper auf seinem Platz. Rashaad White aus Arizona State ist laut Kiper der sechste unter den Außenverteidigern.

31. Dezember

BOWL TAXSLAYER

In Jacksonville, Florida, 10:00 Uhr, ESPN



Wake Forest (10-3) vs. Texas A&M (8-4)



Es dürfte in der Offensive interessant sein, wenn Texas A&M den Ball im Spiel hat, insbesondere für Teams wie die Bears, die noch Hilfe von beiden Seiten der Linie gebrauchen könnten. Texas A&M verfügt über eine Reihe professioneller Leads, von denen viele von Interesse sein sollten.

Wake Forest kommt mit dem defensiven Tackle, der laut Kiper auf Platz 1 liegt, an DeMarvin Leal. Die NFLDB widerspricht nicht und platziert ihn auf dem sechsten Gesamtplatz und damit weit über dem, was die Bären auswählen werden. Aber auch auf der Seite von Wake Forest rangiert Center Zach Tom auf Platz sieben der Rangliste von Kiper.

Texas A&M-Torwart Kenyon Green auf der anderen Seite des Balls. Er kommt bei 6-3 1/2, 325 und ist nah genug am Material der zweiten Runde, um die Bären zu interessieren. Er ist der 29. beste Spieler der NFLDB und der Torhüter Nr. 1 von Kiper. Nick Lamattina von der NFLDB sieht eine dicke Wache mit „… Er warnt jedoch davor, dass Lamattina möglicherweise nie eine großartige Laufblockerin sein wird, die aufgrund mangelnder Athletik regelmäßig Stufe zwei erreicht.

Da die Bears Jimmy Graham als Free Agent oder im Ruhestand verlieren, könnte A&M-Tight-End Jalen Wydermyer ein interessanter Spieler sein, da Kiper’s Nr. 2 Tight End. Er hat die perfekte Größe für ein Tight End bei 6-5, 265. A&M Wide Receiver / Running Back Ainias Smith, der Nr. 82 NFLDB Spieler, ist für die Bears äußerst interessant. Bei 5-9 1/2, 190 spielt Smith größer als er und ist ein guter Catcher, dass einige denken, dass er in dieser Position besser passt. Kiper rangiert unter den besten Wide Receivern in dieser Klasse auf Platz 10 und ist für die Bears sicherlich in Reichweite, damit sie jede ihrer Picks verwenden können. Die Aggies haben einige andere interessante Spieler, wie Defensive End Michael Clemons, der von Kiper auf seinem Posten auf Platz neun liegt, und Defensive Tackle Jordan Peevy, der auf seinem Platz in Kipers Kader den zehnten Platz belegt. Outside Linebacker Aaron Hansford ist Nr. 10 im Board von Kiper.

TONY THE TIGER SONNENSCHALE

In El Paso, Texas, 11:30 Uhr, CBS



Miami, Florida (7-5) – Washington State (7-5)



Hier stechen zwei Spieler heraus. Miamis Will Mallory rangiert an dritter Stelle unter den Kiper-Tight-Ends und sollte die Bears als U-Tight-Flügelspieler in dieser Offensive interessieren, aber auch hier könnten sie nicht in dieser Offensive sein. Ein anderer ist der Tackle Abraham Lucas, der Washington State Tackle, der die Nummer 9 in seinem Posten für Kiper ist.

ARIZONA SCHÜSSEL

In Tucson, Arizona, 15:30 Uhr, Bartool Network



Michigan Center (8-4) vs. Boise State (7-5)



Der Österreicher Bernhard Raimann aus Central Michigan belegt laut Kiper den siebten Platz unter den Tackles. Er hat große Athletik als ehemaliger Tight End und ist 6-7, 305, also könnte er Gewicht hinzufügen.

„Er hat noch einen langen Weg vor sich, um seine Hände und seine Gesamttechnik zu entwickeln, aber er befindet sich auf einem starken Aufwärtstrend, der aufregend zu beobachten ist.“ Die Mitarbeiter der NFL Draft Bible schrieben.

Bosie State Wide Receiver Khalil Shakir ist 64. auf der NFLDB-Liste und auf Kipers Liste auf Platz 10. Bei 6’190 hat Shakir alles für sein Team getan, vom Empfangen und Verlassen des Backfieds über den Lauf der Wildkatze bis hin zu den Returns. NFLDB Fischer Smith sieht Fehler in seinem Spiel.

„Obwohl es Aspekte gibt, die man an seinem Spiel lieben kann, wird er Scouts nicht mit nur einer Fähigkeit begeistern“, schrieb Smith.

