Deshalb können Sie jetzt auf Flügen indische Musik hören

Das Ministerium für Zivilluftfahrt erklärte, dass Musik in Indien als „ein integraler Bestandteil des sozio-religiösen Lebens“ begann, und schrieb an indische Fluggesellschaften und Flughäfen, um indische Musik in Flugzeugen und auf Flughäfen zu übertragen.

Anlass war eine Anfrage des Indian Council for Cultural Relations (ICCR) vergangene Woche.

„Die Musik, die von den meisten Fluggesellschaften auf der ganzen Welt gespielt wird, ist der Inbegriff des Landes, zu dem die Fluggesellschaft gehört, zum Beispiel Jazz bei amerikanischen Fluggesellschaften oder Mozart bei österreichischen Fluggesellschaften und arabische Musik bei einer Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten. liest einen Brief der Co-Sekretärin des Zivilluftfahrtministeriums, Usha Padhee.

„Aber indische Fluggesellschaften spielen selten indische Musik auf dem Flug, dennoch hat unsere Musik ein reiches Erbe und eine reiche Kultur und hat eines der vielen Dinge, für die jeder Inder einen Grund hat der Leiter der Civil Aviation Authority (DGAC), Arun Kumar, und der Vorsitzende der Airports Authority of India (AAI), Sanjeev Kumar.

Das Ministerium hat jedoch nicht definiert, was indische Musik ausmacht. „Indische Musik umfasst viele Genres in verschiedenen Variationen und Formen, darunter Klassik, Folk, leichte Vokal- und Instrumentalmusik“, sagte Padhee in ihrem Brief.

Der ICCR sagte in seinem Schreiben an den indischen Staatsminister für Zivilluftfahrt, Jyotiraditya Scindia: „Es ist äußerst bedauerlich, dass die meisten privaten und öffentlichen sowie nationalen und internationalen Fluggesellschaften in Indien alle indisch spielen Musik, „.

Künstler wie Anu Malik, Malini Awasthi, Shounak Abhisheki, Kaushal S. Inamdar, Manjusha Patil K, Sanjeev Abhyankar, Rita Ganguly und Ustad Wasifuddin Dagar waren Unterzeichner des Briefes.

Fluggesellschaften spielen nur während des Boardings Musik in einem Flugzeug. Einige Fluggesellschaften wie SpiceJet und Air India bieten ihren Passagieren audiovisuelle Unterhaltungsinhalte auf Bildschirmen in der Rückenlehne oder auf Mobiltelefonen an.

Der Gründer der Luftfahrt-Website Live From A Lounge, Ajay Awtaney, wartet gespannt auf diesen neuen Regierungsschritt, fragt sich aber, ob indische Passagiere mit an Bord sein werden. „Fluggesellschaften spielen normalerweise während der Boarding- und Sinkflugphase eines Fluges in Indien Hintergrundmusik, und nur einige von ihnen tun dies auch. Die ikonische Vistara-Melodie umfasst beispielsweise bereits klassische indische Melodien … Andere Fluggesellschaften könnten in dieselbe Richtung gehen “, sagte er. Der Hindu.