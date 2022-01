Tonga kämpft nach Ausbruch und Tsunami mit Asche und psychischen Traumata

23. Januar (Reuters) – Familien haben Kinder daran gehindert, draußen zu spielen, während Tonga mit der Asche und den psychologischen Folgen des Vulkanausbruchs und des Tsunamis in der vergangenen Woche zu kämpfen hat, sagten Helfer und Anwohner.

Die Kommunikation mit der Außenwelt blieb am Sonntag schwierig, mit wenig Internetdienst, und die Außeninseln waren immer noch vom Telefondienst abgeschnitten.

Das Rote Kreuz sagte, es versorge 173 Haushalte auf der Hauptinsel Tonga nicht nur mit Zelten, Essen, Wasser und Toiletten, sondern auch mit Komfort.

„Im Moment haben alle noch Probleme“, sagte Drew Havea, Vizepräsident der Tonga Red Cross Society. Wegen der Asche „vergewissern sich Familien, dass ihre Kinder nicht draußen spielen, sondern dass sie alle drinnen sind“, sagte er.

Obwohl einige Bewohner der am schlimmsten betroffenen Außeninseln von Ha’apai auf die Hauptinsel Tongatapu evakuiert wurden, weigerten sich andere zu gehen, sagte Havea.

Die psychologischen Auswirkungen von Wellen, die Dörfer durchdringen und zerstören, werden ihr Leben für einige Zeit beeinflussen, sagte er.

Es gebe noch eine andere Sorge, die von vielen in Tonga geteilt werde, sagte er.

„Alle Kinder sind aufgewachsen, in Ihrem Erdkundeunterricht wurde Ihnen beigebracht, dass dies der Feuerring ist, in dem wir alle leben. Jetzt denke ich, dass wir ziemlich besorgt sind und anfangen zu denken: ‚Wie sind diese Orte aktiv? sagte er Reuters.

Der Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, der auf dem seismisch aktiven Pazifischen Feuerring sitzt, schickte Tsunami-Wellen über den Pazifischen Ozean und war etwa 2.300 km entfernt (1.430 Meilen) in Neuseeland zu hören.

Der Ausbruch war so gewaltig, dass Weltraumsatelliten nicht nur riesige Aschewolken einfingen, sondern auch eine atmosphärische Schockwelle, die mit nahezu Schallgeschwindigkeit vom Vulkan ausging.

„PULSIEREND, ERSCHRECKEND“

Ein Satellitenbild zeigt die Mangoinseln nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in Tonga am 20. Januar 2022. Satellitenbild @2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

„Ich dachte, das Ende der Welt würde zu Ende gehen“, erinnert sich John Tukuafu, Besitzer des Resorts Vakaloa, der sich beeilen musste, um seine Frau vor dem Tsunami zu retten. Das Gelände befand sich in Kanokupolu, einem der am schlimmsten betroffenen Gebiete in Tongatapu, und entwurzelte Bäume und Trümmer liegen jetzt in dem Gebiet, in dem sich das Gelände befand.

„Ich denke, die ganze Insel steht unter Schock“, sagte Mary Lyn Fonua, Redakteurin der Nachrichtenseite Matangi Tonga Online, am Sonntag gegenüber Reuters.

Viele Menschen brauchten eine Woche, um sich von dem „pulsierenden und erschreckenden“ Geräusch des Ausbruchs zu erholen, sagte sie.

„Es war zu laut, um es zu hören, aber ich konnte es fühlen. Das Haus vibrierte, die Fenster vibrierten und es wurde immer lauter, bis der Urknall einschlug“, sagte sie Reuters am Sonntag telefonisch.

Die Einheimischen wollten, dass der tropische Regen den „schrecklichen und juckenden“ Vulkanstaub wegspült, sagte Fonua. Die Blätter an den Bäumen waren braun geworden und fielen herunter.

Fonua sagte, sie habe in ihrem Büro am Meer mit ihrem Sohn in Neuseeland telefoniert, als der Tsunami einschlug.

Als die Leitung durchtrennt wurde, befürchtete er, sie sei weggefegt worden. Die Besorgnis vieler tongaischer Familien im Ausland erstreckte sich bis zu den Tagen, die es dauerte, bis die begrenzte Kapazität für internationale Anrufe wiederhergestellt war.

Von der Welt abgeschnitten, unternahmen die Tonganer sofortige Rettungsbemühungen, sagte Fonua.

Ältere Tonganer mit einer Tradition der Ermächtigung stellten fest, dass junge Menschen gezwungen waren, aufzuhören, auf ihre Smartphones zu schauen und Maßnahmen zu ergreifen, sagte sie.

Nachdem die Stromversorgung nach einer Woche wiederhergestellt war, veröffentlichte die Matangi Tonga-Website ihre erste Geschichte seit dem Ausbruch und dem Tsunami am Samstag und beschrieb den „Bimssteinregen“, als vulkanischer Schutt vom Himmel fiel und Wellenautos verschlang.

Trotzdem kann sein Büro keine E-Mails senden und Tonga braucht mehr Satellitenkapazität, sagte Fonua.

Ankommende internationale Marineschiffe und Flüge hätten dringend benötigte Vorräte und Kommunikationsausrüstung mitgebracht, sagte sie.

