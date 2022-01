Der Tod wird zu ihm – The Boston Globe

Wie es oft bei Ideen der Fall ist, die zu schwer zu tragen sind, verwandelt Johnson seine eigenen in ein Kunstwerk. Sie kombiniert eine herzliche und aufrichtige Auseinandersetzung mit Dicks Leben mit skurrilen und schockierenden Szenarien möglicher Todesfälle. Über allem steht nicht nur die Sterblichkeit, sondern das, was der Filmemacher als „seinen langen Untergang“ bezeichnet – seinen Abstieg in die Demenz. Für die Filmemacherin und ihren Vater ist der Prozess bitter vertraut: Katie Jo – ihre Mutter, ihre geliebte Frau – hatte darunter gelitten. Sie starb, nachdem sie sich einige Jahre zuvor bei einem Sturz von einer Treppe die Hüfte gebrochen hatte. „Sie dachte, sie wäre am Boden, bevor sie am Boden lag“, erinnerte sich Dick, „und hat sich auf nichts eingelassen.“

„Aber Sie sind sehr vorsichtig“, sagt der Filmemacher.

„Oh ja“, sagte Dick. „Wirklich vorsichtig.“

Tatsächlich fliegt Dick kurz darauf die Treppe hinunter und bricht am Ende zusammen, wobei eine Blutlache von seinem Kopf auf den Boden fließt.

„Dick Johnson Is Dead“ stellt sich Dicks Untergang durch eine Reihe von Szenarien vor, darunter der, von einer herunterfallenden Klimaanlage getroffen zu werden. Handzettel

Es gibt mehrere solcher Katastrophen – eine wandernde Klimaanlage, ein Balken mit einem Dorn am Ende, ein Herzinfarkt, wie er ihn vor 30 Jahren erlitten und überlebt hat. Aber jedes Mal, wenn der Filmemacher – vor, nach oder während – die Filmmagie hinter jedem Tod enthüllt, zeigt er die Mechanik hinter einer spritzenden künstlichen Arterie, die mehrfachen Aufnahmen muskulöser Stuntmen, das sorgfältige Posieren der Gliedmaßen durch den Filmemacher, um einen Körperbruch zu simulieren. Und auf die vielen Todesfälle folgen himmlische Triumphe, verrückte Fantasy-Sequenzen, die in Zeitlupe gedreht werden, während Dick in einem Paradies aus fallenden Blütenblättern und goldenen Armbändern, Schokoladensauce und Popcorn und himmlischen Chören triumphierende Hymnen singt. Zu diesen Visionen gehören Wunscherfüllungen wie Jesus, der Dicks deformierte Zehen heilt, ein Geburtsfehler, von dem er sagt, dass seine Tochter ihr ganzes Leben lang peinlich war, und eine Traumgästeliste mit Bruce Lee, Frederick Douglass, Buster Keaton und Sigmund Freud. Und Katie Jo, wiederhergestellt zu Leben, Jugend und Ganzheit.

Obwohl diese Sequenzen ironisch sind – Verschmelzungen von Federico Fellini, David Lynch und Busby Berkeley mit einem Hauch von zwanghafter Traum-im-Traum-im-Traum-Wiederholung von Buñuels „The Discreet Charm of the Bourgeois“ (1972) – Dick glaubt, dass der Himmel das Wahre ist. Er stammt aus einer Familie von Siebenten-Tags-Adventisten, einer Religion, die davon überzeugt ist, dass diejenigen, die sterben, von den Toten auferstehen werden, wenn Christus am Jüngsten Tag wiederkommt. Er sieht dem Ende mit Gelassenheit entgegen.

Was er fürchtet, ist der langsame Verfall, der fortschreitende Verlust des Gedächtnisses und der Fähigkeiten angesichts seiner Krankheit. Widerstrebend schließt er seine psychiatrische Praxis und verlässt das Haus der Familie in Seattle, um mit seiner Tochter in seiner Wohnung in Manhattan zu leben. Dort sucht er einen Neurologen auf und unterzieht sich qualvollen Gedächtnistests. „Ich breche zusammen“, sagte er. Und eines Abends um 3 Uhr morgens geht er ins Wohnzimmer und denkt, es sei sein Büro und ein Patient wartet auf ihn …

Was folgt, ist eine Halloween-Sequenz, die traurig, gruselig und traurig lustig ist und Sie kaum auf das Finale für mehrere Endungen vorbereitet. Dick Johnsons Status als lebendig oder tot mag zweifelhaft sein, aber die Macht seines Geistes steht außer Frage.

