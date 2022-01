TASOMACHI: Behind the Twilight für PS4 und Switch erscheint am 28. April, Xbox One-Version wurde abgesagt

Editor SPIELER und Entwickler Orbital-Express wird 3d herauskommen Abenteuerspiel TASOMACHI: Hinter der Abenddämmerung Pro Playstation 4 und Veränderung am 28. April für 19,99 $, gaben die Unternehmen bekannt. In Japan wird auch eine physische Ausgabe mit einem Artbook und einer Soundtrack-CD erhältlich sein.

das zuvor angekündigt Xbox One Version wurde wegen „technischer Probleme“ abgebrochen.

TASOMACHI: Hinter der Abenddämmerung zuerst auf dem PC über gestartet Rauchen und GOG 14. April.

Hier ist eine Vorschau des Spiels über PLAYISM:

Auf TASOMACHI: Hinter der Abenddämmerung ist ein unabhängig entwickeltes 3D Aktion Abenteuerspiel, mit dem Sie die schöne Welt des Designers Nocras frei erkunden können. Übernimm die Rolle einer jungen Protagonistin, Yukumo, und repariere dein geliebtes Luftschiff, während du die mysteriöse Stadt erkundest, die vom Twilight Mist bedeckt ist, um verborgene Quellen von der Erde zu sammeln und dabei zu helfen, den verlorenen Glanz der Stadt wiederherzustellen. Genießen Sie diese einzigartige Welt mit einem Hauch orientalischer Fantasie, perfekt ergänzt durch den mystischen Soundtrack des Ujico-Komposters*. Geschichte Lernen Sie Yukumo kennen, ein junges Mädchen, das in ihrem geliebten Luftschiff um die Welt reist. Als er in einer bestimmten Stadt im Fernen Osten ankommt, um Besorgungen zu erledigen, bricht sein Luftschiff plötzlich zusammen. Sie beschließt, die Stadt zu erkunden, um nach Teilen zu suchen, die repariert werden können. Die Stadt verstummte jedoch ohne jede Spur von Menschen, die dort lebten, die einzigen Bewohner waren eine seltsame Katzenart … Die Stadt Gehen Sie herum und erkunden Sie diese schöne und mysteriöse Stadt. Wenn die Zeit langsam vergeht, sind die subtilen Unterschiede zwischen Tag und Nacht in der Stadt faszinierend. Der Nezu-Stamm, die einzigen verbliebenen Einwohner der Stadt, könnte durchaus nützliche Hinweise auf die Quellen der Erde geben. Heiligtümer Testen Sie Ihr Können in den sportstadienähnlichen „Heiligtümern“ am Stadtrand. Ihr Luftschiff Gehen Sie an Bord von Yukumos treuem Luftschiff, um Piers, Täler und Seen zu erkunden. Sammle Erdquellen, um die Reichweite deines Abenteuers noch weiter zu erweitern. Outfitwechsel und mehr Extras Sammle Geld in der Stadt, um dein Outfit zu ändern und dein Zimmer zu dekorieren. Versuchen Sie, die gesamte Sammlung zu vervollständigen. Neue Bonusstufe für Konsolen! Schließlich wird die Phase „Twilight Sanctuary“ jetzt auf PC und Konsolen hinzugefügt! Fordern Sie heraus und erkunden Sie das neue Heiligtum und finden Sie heraus, was Sie erwartet! (Das PC- und das Konsolen-Update sollten gleichzeitig eintreffen.) Xbox One-Version abgebrochen Eine Xbox One-Version von TASOMACHI: Hinter der Abenddämmerung sollte eigentlich 2021 erscheinen, wird aber nun wegen technischer Probleme abgesagt.

Sehen Sie sich unten einen neuen Trailer an. Sehen Sie sich eine neue Reihe von Screenshots in der Galerie an.

Anhänger