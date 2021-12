Tödliche Überschwemmungen haben Brasilien heimgesucht und Tausende vertrieben

Von den Überschwemmungen waren fast 40 Städte im Bundesstaat Bahia betroffen, sagte Gouverneur Rui Costa gegenüber Reportern in der am stärksten betroffenen Stadt Ilheus.

„Es ist eine riesige Tragödie. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas in der jüngeren Geschichte Bahias gesehen zu haben, angesichts der Anzahl der beteiligten Städte und Häuser. Es ist wirklich erschreckend, es gibt so viele Häuser und Straßen, die komplett unter Wasser stehen „, sagte Costa. .

Mehr als 35.000 Menschen wurden nach Angaben der Verteidigungs- und Katastrophenschutzbehörde von Bahia aus ihren Häusern vertrieben.

In der Stadt Itambé verursachten heftige Regenfälle am Samstagabend einen Dammbruch und lösten Befürchtungen und Sorgen über weitere Überschwemmungen aus.