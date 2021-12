Apple bereitet sich bis September 2022 auf iPhones ohne SIM-Slot vor

Anfang dieser Woche ein Gerücht von der brasilianischen Seite Blog auf dem iPhone behauptete das IPhone 15 Pro-Modelle haben möglicherweise keinen physischen SIM-Kartensteckplatz zumindest in einigen Ländern und Regionen, aber die Änderung könnte noch früher erfolgen.

Bild: iFixit

Ein informierter anonymer Tippgeber MacRumors Apple riet großen US-Netzbetreibern, sich erst im September 2022 auf die Einführung von eSIM-Smartphones vorzubereiten. Der Tippgeber teilte ein scheinbar legitimes Dokument mit, das den Zeitplan für diese Initiative umreißt, obwohl das Dokument weder Apple noch das „iPhone“ ausdrücklich erwähnt.

Als Teil der Umstellung würden einige US-Betreiber ab dem zweiten Quartal 2022 damit beginnen, bestimmte iPhone 13-Modelle ohne Nano-SIM-Karte im Karton anzubieten. iPhone 13-Modellen, die in Apple Stores oder auf Apple.com verkauft werden, fehlt bereits eine Nano-Karte. SIM-Karte in der Box können Benutzer normalerweise einen Mobilfunktarif über eSIM aktivieren, indem sie das iPhone einschalten, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

In Anbetracht der angeblichen Frist von September 2022 besteht die Möglichkeit, dass Apple den physischen Standort der SIM-Karte ab bestimmten iPhone 14-Modellen entfernt und nicht wie bei bestimmten iPhone 15-Modellen, wie ursprünglich mitgeteilt wurde, aber zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts endgültig .

Eine eSIM ist eine digitale SIM-Karte, mit der Benutzer einen Mobilfunktarif aktivieren können, ohne eine Nano-SIM-Karte verwenden zu müssen. Es ist zu beachten, dass der eSIM-Dienst nicht in allen Ländern verfügbar ist, sodass iPhones mit einem SIM-Kartensteckplatz in einigen Märkten möglicherweise noch verfügbar sind. Die Akzeptanz wächst jedoch schnell mit mehr als 100 Betreiber, die weltweit einen eSIM-Dienst anbieten und weitere Pläne zur Einführung des Supports im Jahr 2022, einschließlich Drei in Großbritannien und Vodafone in Neuseeland.

IPhone 13 Modelle bereits unterstützt mehrere eSIM-Profile, sodass Benutzer mehrere Mobilfunktarife digital abonnieren und zwischen ihnen wechseln können, und diese Funktion könnte in einigen Ländern den Weg für das Entfernen des SIM-Kartensteckplatzes ebnen.

Der frühere Apple-Designchef Jony Ive stellte sich das iPhone einmal als „One-Size-Fits-All-Glasplatte“ vor, und das Entfernen des SIM-Slots wäre ein weiterer Schritt in Richtung eines nahtlosen Designs und verbessert die Wasserfestigkeit. Das Entfernen des Slots würde auch wertvollen internen Platz im iPhone freigeben – jedes Bit zählt.