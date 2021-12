Einwanderungsharte Linie Nehammer übernimmt Österreich | Politik Nachrichten

Österreichs regierende konservative Partei (ÖVP) hat nach einer von Sebastian Kurz ausgelösten Rücktrittswelle hochrangiger Beamter den derzeitigen Innenminister Karl Nehammer, einen harten Einwanderungs-Unterstützer, zu ihrer Führung und dem Land gewählt.

Der 49-jährige Nehammer sagte am Freitag, die ÖVP habe ihn einstimmig zum Nachfolger von Kurz als Parteichef und Kandidat für die Spitze der ÖVP-Koalition als neuen Bundeskanzler gewählt.

Kurz, der im Oktober nach einem Korruptionsskandal als Kanzler zurückgetreten war, gab am Donnerstag seinen Rücktritt auch als ÖVP-Chef bekannt. Der 35-Jährige bestreitet jegliches Fehlverhalten und sagte, er wolle Zeit mit seiner Familie verbringen.

Seine Entscheidung hat die Partei erschüttert und zwei seiner engsten Verbündeten, den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Finanzminister Gernot Bluemel, zu ihrem Rücktritt veranlasst. Schallenberg war weniger als zwei Monate im Amt.

Aber in Anspielung auf die Kontinuität sagte Nehammer am Freitag, er plane, die Themen der öffentlichen Ordnung von Kurzs beiden Amtszeiten als Kanzler seit 2017 beizubehalten.

„Für mich als neuen Vorsitzenden der Volkspartei ist es wichtig, dass wir unsere Positionen halten, dass wir klar sagen, was in Bezug auf Migration und Asyl, in Bezug auf die Sicherheit der Menschen in unserem Land notwendig ist“, sagte er bei einer Pressekonferenz.

Auch der Kampf gegen das Coronavirus habe höchste Priorität, sagte Nehammer. Österreich ist derzeit gesperrt, da die Behörden versuchen, den Druck auf Krankenhäuser mit steigenden Infektionsraten zu verringern.

Wann er als Kanzler vereidigt wird, war zunächst nicht klar. Der österreichische Bundespräsident muss zunächst die Nominierung Nehammers akzeptieren, aber es sollte eine Formalität sein.

In Unterstützung geraten

Nehammer sagte, er werde in enger Abstimmung mit Präsident Alexander Van der Bellen, der den Amtseid leistet und die Übergangsfristen überwacht, zusammenarbeiten, um seine Tory-Minister so schnell wie möglich zu ernennen.

Van der Bellen wird sich wahrscheinlich keiner von Nehammers Entscheidungen widersetzen. Die Grünen, ein Koalitionspartner, haben angekündigt, ihr Kader werde unverändert bleiben.

Nehammer hat angekündigt, den Parteichef Magnus Brunner zum Finanzminister zu ernennen, während Schallenberg auf seinen früheren Posten als Außenminister zurückkehrt.

Die meisten Meinungsumfragen zeigen, dass die ÖVP seit der Ermittlungen gegen Kurz einen Vorsprung von mindestens 10 Prozentpunkten auf ihren nächsten Rivalen, die oppositionellen Sozialdemokraten, verloren hat. Sie sind jetzt Hals an Kopf.

Weder die ÖVP noch die Grünen haben ein klares Interesse an einer vorgezogenen Neuwahl, da Meinungsumfragen darauf hindeuten, dass beide Sitze verlieren würden. Aber die Spannungen zwischen ihnen sind so groß, dass nur wenige Analysten erwarten, dass ihre Regierung bis zum Ende dieser Legislaturperiode im Jahr 2023 überleben wird.