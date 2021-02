Tödlicher Zwischenfall über Nacht in der beliebten Lubbock Bar

Die Lubbock Police Department wurde gegen 12:30 Uhr im 1600er Block der 50th Street zu einem Angriff gerufen, bei dem laut einem von veröffentlichten Bericht eine Person starb AllLubbock.

Die Lubbock Police Department teilte um 4 Uhr morgens einen Tweet auf Twitter mit begrenzten Informationen über den laufenden Fall. Er gab an:

„Die U-Bahn-Einheit beantwortet einen Anruf in der CC’s Bar and Grill in der 50th Street 1605. Der erste Anruf wurde kurz nach Mitternacht an LPD gemeldet. Eine Person wurde von einem anderen Ort in Covenant transportiert und für verstorben erklärt.

KCBD berichtete auch am frühen Freitagmorgen über die Geschichte und nannte den Vorfall eine “Kneipenschlägerei”. Die Verkaufsstelle berichtete, dass die Todesuntersuchung stattfand, nachdem jemand von einem anderen Ort nach Covenant gebracht und später im Krankenhaus für tot erklärt worden war.

Dies ist nicht das erste Mal, dass in der CC’s Bar and Grill etwas Ähnliches passiert. Im Jahr 2018 war die Bar der Standort von eine weitere tödliche Auseinandersetzung Dies führte zum Tod von Zenon Cano Jr., 39, einem Veteranen der Marine und Sergeant der Armee. Es gab auch einen weiteren schrecklichen Vorfall im Jahr 2012 wo zwei Männer von einem unbekannten Angreifer erstochen wurden.

Eine schnelle Google-Suche in der Bar zeigt, dass dort im Laufe der Jahre mehrere Berichte über gefährliche Übergriffe veröffentlicht wurden, darunter ein Mann, der zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. für das Richten einer Schrotflinte auf Bargäste auf dem Parkplatz.

Wir haben CCs Bar and Grill um eine Erklärung gebeten, aber sie waren nicht verfügbar, um zu kommentieren, was letzte Nacht passiert ist. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, und wir halten Sie über alle neuen Informationen auf dem Laufenden, die wir erhalten.

UHR: Einige der Fotos, die das historische Jahr 2020 festhalten

12 zufällige Fakten über den maskierten Reiter