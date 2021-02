Der britische Premierminister Boris Johnson lobte am Freitag die Arbeit von Präsident BidenDie Zahl der Todesopfer von Joe BidenDeath aufgrund der Winterbedingungen beträgt mindestens 40: AP On The Money: Hauszeichen verbreitet sich auf GameStop, Robinhood | Manchin trifft Lohnanwälte Yellen sagt, Go Big, GOP sagt, dass der beste politische Spender wegen illegaler Beiträge zur MEHR-Kampagne zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde Während ihrer ersten Wochen im Weißen Haus wies sie darauf hin, dass Amerika “als Führer der freien Welt” zurück ist und dabei hilft, den Westen zu vereinen.

“Wie Sie zuvor gesehen und gehört haben, ist Amerika als Führer der freien Welt von ganzem Herzen zurück, und das ist eine fantastische Sache”, sagte Johnson auf der Münchner Sicherheitskonferenz Rede, die Biden heute früher hielt.

Der britische Premierminister Boris Johnson: “Amerika ist von ganzem Herzen als Führer der freien Welt zurück, und das ist eine fantastische Sache.” pic.twitter.com/zgcvNZJhTt – Der Hügel (@thehill) 19. Februar 2021

Bei seinem virtuellen Auftritt auf einer Sitzung der Münchner Sicherheitskonferenz unterstrich Biden die Unterstützung der USA für das transatlantische Bündnis und versprach, zusammenzuarbeiten, um die gegenseitigen Herausforderungen anzugehen.

„Ich sende eine klare Botschaft an die Welt, Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück und wir blicken nicht zurück. Wir schauen gemeinsam in die Zukunft “, sagte Biden.

Bidens Botschaft war eine deutliche Abkehr vom außenpolitischen Ansatz „America First“ seines Vorgängers Präsident Trump Donald Trump Thune: Trump-Verbündete beteiligen sich an der “Stornierungskultur”, indem sie Senatoren bestrafen, die dafür gestimmt haben, die offene Biden-Regierung zur Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit dem Iran zu verurteilen. Trump-McConnell spaltet die Spender von GOP PLUS während ihrer vierjährigen Amtszeit verkündet. Einige der im Rahmen dieses Ansatzes ergriffenen Maßnahmen haben auch zu Konflikten mit europäischen Ländern geführt.

“Die Dunkelheit wurde übertrieben”, sagte Johnson. “Und wir biegen um eine Ecke und die Länder, die wir den Westen nennen, kommen zusammen und kombinieren wieder ihre beeindruckende Stärke und ihr Fachwissen.”