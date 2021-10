Tigrayan-Truppen sagen, sie hätten eine Stadt in der äthiopischen Region Amhara eingenommen, die Regierung bestreitet

ADDIS ABABA, 30. Oktober (Reuters) – Tigrayan-Rebellen gaben am Samstag bekannt, sie hätten die strategische Stadt Dessie in der äthiopischen Region Amhara erobert, wo Zehntausende Amharas vor eskalierenden Kämpfen Zuflucht gesucht haben, aber die Regierung dementierte.

Die Kämpfer drängten äthiopische Regierungstruppen von Dessie zurück und machten sich auf den Weg in die Stadt Kombolcha, sagte Getachew Reda, Sprecher der Tigray People’s Liberation Front (TPLF), per Satellitentelefon von einem unbekannten Ort aus.

Er sagte, die Tigrayan-Truppen hätten viele äthiopische Soldaten gefangen genommen.

Legesse Tulu, der Regierungssprecher, sagte Reuters in einer SMS, dass die Stadt immer noch unter der Kontrolle der äthiopischen Regierung stehe.

Die Vereinigten Staaten forderten am Samstagnachmittag die Tigrayan-Truppen auf, ihre Vorstöße “in und um die Städte Dessie und Kombolcha” zu stoppen, und erneuerten ihre Aufrufe, sich aus den Regionen Amhara und Afar zurückzuziehen.

Nach den Behauptungen der Tigrayan-Truppen befragt, verwies der äthiopische Militärsprecher Colonel Getnet Adane Reuters an die Bundesregierung. Amhara-Sprecher Gizachew Muluneh, der Bürgermeister von Dessie und ein Stadtsprecher reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Reuters konnte die Zählung auf beiden Seiten nicht unabhängig überprüfen, da die Telefonleitungen in Dessie am Samstagnachmittag anscheinend unterbrochen wurden.

Die Gefangennahme von Dessie wäre ein strategischer Gewinn für die Tigrayan-Kämpfer angesichts der Streitkräfte der Zentralregierung, die versuchen, sie aus der Region Amhara zu vertreiben.

Die Großstadt liegt etwa 385 km (240 Meilen) von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt und ist das südlichste Amhara, das die TPLF seit ihrem Einzug in die Region im Juli erreicht hat.

Ein Schulleiter in Dessie sagte, er habe gesehen, wie sich am Samstagmorgen äthiopische Soldaten aus der Stadt in Richtung Kombolcha zurückzogen, und dass der Strom in der Stadt seit Freitag unterbrochen sei.

Ein anderer Bewohner von Dessie sagte auch, die Stadt habe keine Macht und die Bundesarmee sei gegangen. Beide sagten, sie hätten gehört, dass Tigrayan-Kämpfer in der Stadt seien, sie aber nicht gesehen. Die beiden Bewohner sprachen unter der Bedingung der Anonymität.

Vor fast einem Jahr brach ein Krieg zwischen Bundestruppen und der TPLF aus. Tausende Menschen wurden getötet und über 2 Millionen Menschen mussten fliehen.

Die Tigrayan-Truppen wurden zunächst zurückgedrängt, eroberten aber im Juli den größten Teil der Region zurück und drängten in die benachbarten Gebiete Amhara und Afar.

Mitte Oktober gaben tigrayanische Truppen bekannt, die Armee habe eine Bodenoffensive gestartet, um sie aus Amhara zu vertreiben. Das Militär sagte am Donnerstag, dass es dort schwere Kämpfe gegeben habe, beschuldigte jedoch die Tigrayian-Truppen, sie begonnen zu haben.

Bericht von Addis Abeba Redaktion Redaktion von Mark Heinrich, Frances Kerry und Toby Chopra

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.