Was diejenigen lieben, die am Auto gearbeitet haben

In ihren eigenen Worten hat das Corvette-Team Folgendes über das Fahrzeug und ihre Rollen in GMs berühmtestem Franchise zu sagen, einschließlich der Normale Corvette Stingray.

“Wenn ich darüber nachdenke, warum wir das machen, wird es komisch klingen, aber ich denke an lachende Erwachsene. Wenn man jemanden in das Steuer einer Corvette setzt und ihn auf eine gute Straße bringt und ihn loslässt, dann ist das was” die Erwachsenen lachen. Es ist schwer zu kontrollieren und es altert nicht. Man hört den Motor, es ist eine super leidenschaftliche Maschine im Zeitalter der Transporthominisierung, es gibt nicht viele einzigartige Erfahrungen für Fahrer, die wir nicht geschaffen haben nur einer, aber weit im linken Feld.

“Alles hören, was funktioniert, die Kraft spüren, alle Sinne werden geweckt. Es ist einfach berauschend und das soll es tun und es tut es so gut. Es ist seitdem mein Baby. Einen Moment. Es ist aufregend. “

“Das Privileg, beruflich daran zu arbeiten, ist riesig. Dieser Motor, der in der Lage ist, ein dediziertes Z06-Clean Sheet für diese Mission zu erstellen, und dann so stolz auf das Ingenieursteam um ihn herum. Dieses Ding ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst 5,5 Liter Flat-Curbel, ein vollmechanischer Klappenmotor, der für mich 670 PS leistet, ist ein Karriere-Highlight …

„Das ist also das Schöne für mich, ein Teil davon zu sein und einen großen Einfluss darauf zu haben, wie es geformt und geformt wird und herauskommt … Es bringt dich einfach zum Lächeln und wir sagen viel über Autos, aber das – das ist wirklich wie du will nie, dass es aufhört.”

“Dieses Auto stellt für mich die utopische Version eines Sportwagens dar. Es ist die Mittelmotor-Architektur und all die damit verbundene Güte, mit einer leichten Frontpartie, die die Geschwindigkeit, die das Auto dreht, wirklich verstärkt und dann alles. Die Traktion in hinten, wo man es braucht, wo man eine riesige Menge PS haben kann. Und dann ist der Saugmotor-Teil, an den jeder schon immer gedacht hat, wenn man darüber nachdenkt. Mittelmotor-Supersportwagen / Sportwagen Wir tun es, oder?Und niemand sonst tut es wirklich.

Harlan Charles, Produktmarketing-Manager von Corvette

“Für mich war die Corvette schon immer das Traumauto, damit die Träume unserer Kunden wahr werden. Ich denke, mit dem Stingray haben wir damit begonnen, indem wir den Leuten einen exotischen Mittelmotor-Supersportwagen gegeben haben. Aber mit diesem hier denke ich, dass” zwischen mehr, dem Fahrer das Rennerlebnis zu bringen… Die Geräusche, die Art und Weise, wie sich das Auto anfühlt und verhält, Sie fühlen sich, als würden Sie einen straßenzugelassenen Rennwagen fahren, und im Grunde genommen Sie Es bedeutet viel und dann auch im historischen Maßstab… die Zukunft oder Elektrifizierung oder was auch immer, und die Zukunft wird natürlich eines Tages da sein, aber denken wir jetzt nur an diesen Moment. Spitzentechnologie und ein Verbrennungsmotor mit Saugmotor.

„Es ist eine Art goldenes Zeitalter, in dem wir einen Motor fahren und betreiben können, der ein echter Motor ist und einem das Gefühl gibt, lebendig zu sein … Also lasst uns alle genießen, solange wir können und genießen erreichbar, dass hart arbeitende Menschen es sich leisten und fahren können, und es ist amerikanisch und die Leute können stolz darauf sein, etwas zu haben, das direkt hier in Amerika entworfen, gebaut und hergestellt wurde, das es mit den Besten der Welt aufnehmen und gewinnen kann.

Josh Holder, Chief Corvette Engineer

“Ich denke, wir alle würden sagen, es ist eine Traummission, es ist ein Traumjob. Vor allem jeder, der ein Autotyp und ein Getriebe ist, um mit jedem Auto zur Sache zu kommen. Leistung, aber insbesondere Corvette natürlich sind wir voreingenommen. Und” Dann macht die Corvette es noch spezieller.Wir sind alle sehr glücklich, diesen Job machen zu können, super geschätzt und sehr glücklich…

“Dieses Auto ist für Fahrspaß. Es ist für Leute, die das Fahrerlebnis lieben, oder? Der Weg genauso wie das Ziel. Und wenn man in einem Auto sitzt, besonders in diesem Auto, dem neuen Z06, spürt man nicht nur die Freiheit in der Lage zu sein, wohin du willst, aber als wärst du ein Superheld, genießt diese Freiheit, weil du gehen kannst, wohin du willst, wie du willst; dich allem auf der Straße oder der Strecke stellen und an Wettkämpfen teilnehmen und gewinnen Freiheit in einem Auto wie diesem ist etwas ganz Besonderes.”