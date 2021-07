The Rock wird nicht mehr in den “Fast & Furious”-Filmen zu sehen sein

Dwayne Johnson besucht die Premiere von Universal Pictures “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” am 13. Juli 2019 im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien.

Dwayne “The Rock” Johnson hat alle Spekulationen zurückgewiesen, dass er in Zukunft zurückkehren wird Fast & Furious Filme, nachdem sie im letzten nicht erschienen sind F9.

Dies ist alles auf seine langjährige Rivalität mit Fast & Furious mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Diesel, 54, behauptet, die Spannung zwischen den beiden glatzköpfigen, buffigen Typen habe begonnen, als er Johnson am Set der “harten Liebe” zeigte Schnell Filme, um eine bessere Leistung zu erzielen. “Es hat viel Arbeit gekostet”, sagte Diesel Männer Gesundheit Letzten Monat. “Wir mussten dorthin und manchmal konnte ich an diesem Punkt viel harte Liebe geben.”

Als Antwort sagte The Rock Hollywood-Journalist heute (21. Juli), dass er über Diesels Argumentation für ihren Streit “viel gelacht” hat. „Ich glaube, darüber haben alle gelacht. Und ich werde dort aufhören. Und dass ich ihnen viel Glück wünschte. Ich wünsche ihnen eine gute Fortsetzung Schnell 9. Und ich wünsche ihnen viel Glück für Schnell 10 und Schnell 11 und der Rest von Fast & Furious die Filme, die sie machen, werden ohne mich sein.

Dschungelkreuzfahrt Co-Star Emily Blunt, die für das Interview da war, konnte nicht anders, als die Glocke zu läuten und zu sagen: “Gott sei Dank war er hier”, sagte sie über Diesel. „Gott sei Dank. Das hat er dir angetan.

Johnson, 49, war in den vorherigen dreien Schnell Filme und abgeleitete Filme Hobbs & Shaw neben Jason Statham. Schnell 10 und Schnell 11 sind derzeit als die letzten beiden Folgen der Serie geplant.

Dschungelkreuzfahrt Premiere in den Kinos und bei Disney+ mit Premier Access am 30. Juli.

