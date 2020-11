Sturm der Liebe (ARD): Neue Liebesgeschichte – vermutetes Traumpaar von Fans

“Storm of Love” feiert kurz vor Weihnachten das Saisonfinale. Jetzt sind ARD-Fans sicher, das neue Traumpaar der 17. Staffel entdeckt zu haben.

München – Wenn für die Fernsehzuschauer Das kontemplative Weihnachtsfest steht vor der Tür.Sturm der Liebe„Eine Abschiedsstimmung weit. Das Finale der laufenden Saison und der Abschied von Traumpaar wird kurz vor Weihnachten 2020 ausgestrahlt – und es kann so viel gesagt werden: Es wird spannend. Weil es Fragen über Fragen geben wird ARD-Publikum Fragen Sie: Wer wird das neue Traumpaar sein und wie geht es den anderen? Fürstenhof Favoriten fortsetzen? In dem ARD telenovela “Sturm der Liebe” Plötzlich tauchen seltsame Geschäftsleute auf und neue Beziehungen entstehen. nordbuzz.de kennt die aufregenden Details.

Titel: Sturm der Liebe Erste Sendung: 26. September 2005 Jahre): seit 2005 Produktionsfirma: Bayern Fiktion Produktion: Bea Schmidt; Julia Bachmann Titel: Bleibe

Sturm der Liebe (ARD): Traumpaar Franzi und Tim verlassen den Fürstenhof – wer sind die neuen Hauptfiguren in Staffel 17?

Die Freude unter den Fans ist groß: Nach einer Ewigkeit und einer Reihe von Intrigen hat es Traumpaar “Sturm der Liebe” Franzi Krummbiegl und Tim Saalfeld gemacht. Die dramatische 16. Staffel gipfelt im Dezember mit der romantische Hochzeit der Telenovela Hauptfiguren erreicht. In der 250. Folge feiern Tim Saalfeld und Franzi das Band der Ehe und für einen Moment scheint bei den Bewohnern von Bichlheim alles in Ordnung zu sein. Serienschurke Christoph verliebt sich in die attraktive blonde Selina und in einem romantischen Moment teilen sich die beiden einen leidenschaftlichen Kuss.

ARD-Newcomerin Maja, die zuvor von ihrem Bräutigam betrogen wurde hat bei der Hochzeit der Männerwelt weitgehend aufgegeben. Trotzdem ist die sympathische Adoptivtochter von Selina von Thalheim Verpassen Sie nicht die Hochzeitsfeier (ausgestrahlt am 21. Dezember 2020 um 15.10 Uhr). Es funkelt mit dem Attraktiven Florian, der auch neu im „Sturm der Liebe“ -Telenovela ist ist.

Sturm der Liebe (ARD): Fans sind sich sicher – Maja von Thalheim und Florian Vogt sind das neue Traumpaar

Sind die Liebenswerten Förster Florian und das lockige Haar Kann das neue Traumpaar “Sturm der Liebe” das 17. Staffel? Etwas ARD-Zuschauer sind ziemlich sicher. Sieh nicht nur Maja von Thalheim die jetzige Traumfrau Franzi sieht aus wie das Gesicht, aber die aufkeimende Liebesbeziehung zwischen Flo und Maja ist ziemlich viele Traumpaar– Parallelen erkennbar. In den Kommentaren des Beamten Seite “Sturm der Liebe” Ein Fan betitelte die beiden als das neue Traumpaar – und enthüllte: Die neue Traumfrau “könnte wegen der Locken Franzis Schwester sein”.

Das Traumpaar “Sturm der Liebe” der 17. Staffel sollte Maja und Flo (nordbuzz.de-Montage) sein. © Ursula Dürren / dpa / Bildbündnis & Christof Arnold / ARD

Andere mögen die Idee von Maja und Florian wie neu Traumpaar “Sturm der Liebe” keineswegs. Wütend kommentiert ARD-Zuschauer: “Maja und Florian werden ein langweiliges Paar wie Franzi und Tim, ohne Drama oder Romantik”. Aber ein einfacher Förster kann wirklich der Traummann sein Seifenoper werden? Schließlich hatten die meisten Traummänner normalerweise eine klare Beziehung zu Fürstenhof. Entweder waren sie es Saalfeld Erben und besaß Anteile am Hotel – oder die Traumfrau entdeckte irgendwann ihre Verbindung zur Familie Saalfeld. Die Serienhersteller scheinen auch für solche Verbindungen eine Lösung gefunden zu haben, wie die Folge kurz vor Weihnachten offenbart.

Sturm der Liebe (ARD): Angeblicher Telenovela-Traummann Florian Vogt besitzt Fürstenhof-Wälder

Im Kommen letzte “Storm of Love” -Episode (Ausstrahlung am 23. Dezember 2020 um 15.10 Uhr) Die ehrliche Maja entdeckt eine Schenkungsurkunde, die aufregende Informationen enthält. Liebling Robert recherchierte, worum es bei dem Zertifikat ging, und stellte fest, dass der Wald in Betrieb war Fürstenhof gehört zu den Nachkommen von Gerda Bergmüller. Und da die Seifenoper wie bekannt, nicht geizig vor Drama, kommen natürlich die Brüder dafür Florian und Erik Vogt in Frage.

Gibt Fürstenhof Regisseur Werner Saalfeld hätte mächtige Gegner mit den neuen Waldbesitzern, das entscheidet “Storm of Love” – ​​Urfelsen die Schenkungsurkunde zu zerstören – nur zu dumm, dass Maja auch davon erfährt. Wie immer bleibt es spannend im Fürstenhof und mit Maja und Florian wie neu ARD Traumpaar Einige Fanherzen sollten schon schneller schlagen. Außerdem könnte zwischen dem machtgierigen Erik, seinem Bruder Florian und Maja ein aufregendes Liebesdreieck entstehen, das auch zu dem dramatischen führt Seifenoper würde passen.

