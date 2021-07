Präsentation von Alaba | FC Real Madrid

Davidwurde als neu präsentiertSpieler.Gastgeber der Veranstaltung, die mit der Vorführung eines Videos begann, das einige der besten Aufnahmen des Spielers in Aktion zeigte. Präsidentsprach dann: “Ich möchte diese ersten Minuten nutzen, um an unsere Fans zu gedenken, sowie an alle Fans der anderen Mannschaften, die seit Monaten unter dieser Pandemie leiden und kämpfen. Fußball ohne sie in den Stadien ist eine Herausforderung.” anderes Spiel und wir hoffen, dass wir dank Wissenschaft, Impfstoffen und medizinischem Personal bald die Tribünen voller Fans vorfinden werden”.

“Heute ist ein ganz besonderer Tag für dich und deine ganze Familie hier, und jetzt stehst du vor einer spannenden Herausforderung: neue Erfolge zu erzielen und neue Trophäen in der Welt zu gewinnen. Real Madrid Trikot und werde Teil der unglaublichen Geschichte unseres Vereins. Sie werden die Unterstützung jedes Madridistas haben und Sie werden die Unterstützung unserer Mitglieder und Fans in einem spüren Santiago Bernabeu Stadion, das bald das modernste und spektakulärste Stadion der Welt werden wird. Willkommen in dem Club, in dem es Ihr Traum ist, immer mehr Titel zu gewinnen, willkommen in Ihrem neuen Zuhause”.

Alaba: “Ich bin sehr stolz, dieses Trikot zu tragen”

“Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Es ist ein großartiger Tag in meiner Karriere, ich bin sehr aufgeregt, stolz und dankbar, dies zu tragen Real Madrid Jersey. Ich hoffe, wir können gemeinsam große Erfolge erzielen. Hala-Madrid!”.

Vertragsunterzeichnung

Vor der Präsentation, Alaba unterschrieb seinen neuen Fünfjahresvertrag mit Florentino Perez. Nach der Unterzeichnung erhielt der Österreicher eine Uhr, eine Nachbildung der Santiago Bernabeu und ein Trikot mit seinem Namen und der Nummer 4 darauf.