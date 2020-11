Tesla: Weird Job Rule – Wenn Sie für Elon Musk arbeiten möchten, sollten Sie es besser wissen

Tesla-Chef Elon Musk sollte nicht immer zimperlich mit seinen Mitarbeitern umgehen. Ein Manager enthüllt, welche absurden Regeln Mitarbeiter unbedingt befolgen sollten.

Elon Musk, Chef und Aushängeschild des Elektroautoherstellers Tesla, scheint einige seltsame Gewohnheiten zu haben. Insidern zufolge sollte er nicht nur obsessiv arbeiten (100 Stunden pro Woche *), fordern aber immer Spitzenleistung von ihren Mitarbeitern. Letzteres ist natürlich nicht ungewöhnlich – aber anscheinend überschreitet er gerne das Ziel.

Elon Musks Wutausbrüche schaffen absurde Regeln unter den Mitarbeitern

Als die US-Magazin Verdrahtet Bereits im Jahr 2018 berichtet, soll Musk an schlechten Tagen sein mit Entlassungen herumschießen. Tesla-Mitarbeiter sollen diese Ausbrüche “Elons Wutentlassungen” nennen. Ein Manager soll seinen Mitarbeitern ausdrücklich verboten haben, zu nahe an den Schreibtisch des Chefs zu gehen, wenn sie an ihrer Karriere interessiert sind. Dem Bericht zufolge hätte eine zufällige Begegnung zur falschen Zeit oder eine falsch beantwortete Frage ausgereicht, um eine Entlassung zu erhalten. Wer seinen Job in der Gigafactory liebt oder sich in der deutschen Tesla-Fabrik in Grünheide bewerben möchte, sollte diese absurde Regel besser kennen.

“Overdramatic”: Tesla widerspricht der Darstellung von Elon Musk

Tesla machte später das Rendern von Verdrahtet widersprach, dass sie war zu “sensationell” und “überdramatisch”, schreibt das Karriereportal Geschäftseingeweihter. Das Unternehmen begründete die Kündigungen damit, dass “Elon und die Unternehmensleitung manchmal den schwierigen Schritt unternehmen, Menschen loszulassen, die keine Leistung erbringen.” Musk hat kürzlich bekannt gegeben, welche Mitarbeiter der Tesla-Chef wirklich schätzt. (as) * Merkur.de ist Teil des landesweiten zentralen Redaktionsnetzwerks Ippen.

