WWE Thunderdome wird wahrscheinlich ein neues Zuhause finden – wessen Schwert hat Drew McIntyre benutzt? – Der neue Tag als Charaktere in Gears of War 5 – NXT Vorschau auf die USA: Zwei Titelmatches, ein Match mit verbundenen Augen, ein Tag-Team-Match und eine Ankündigung von Finn Balor!

– WWE wird den „WWE Thunderdome“ in Kürze vom Amway Center in Orlando, Florida, nach Tropicana Field in St. Petersburg, Florida, verlegen, berichtet eWrestlingnews. Dementsprechend erwartet man, dass WWE “lange” am neuen Veranstaltungsort bleiben wird, zumal davon ausgegangen wird, dass die MLB frühestens Anfang 2021 zurückkehren wird. Zuvor war Tropicana Field Austragungsort der Tampa Bay Rays Games. Wie bereits bekannt, hat WWE eine unterhaltsame Vertragsverlängerung mit dem Amway Center für November unterzeichnet. Anfang Dezember werden sie voraussichtlich an den neuen Arbeitsplatz umziehen. Das Amway Center ist bis auf Weiteres für die Spiele Orlando Magic (NBA) und Orlando Solar Bears (ECHL) ausgebucht.

– Der neue WWE-Champion Drew McIntyre debütierte vor seinem Titelkampf gegen Randy Orton in der aktuellen “Monday Night RAW Edition” mit einem spektakulären Neuzugang. In einem traditionellen schottischen Kilt betrat McIntyre die Bühne und hielt ein langes Schwert (Scottish Claymore Sword) hoch, das er für Pyro-Effekte in die Rampe jagte. Laut der Handlung bekam Drew das Schwert von seinem langjährigen Kumpel Sheamus in der aktuellen RAW-Episode. Am Tag nach seinem Titelgewinn sprach McIntyre mit Ryan Satin von “WWE On Fox” über den Hintergrund und das Kommen seines neuen Beitrags.

„Vor kurzem hatten wir [Vince McMahon und Ich] ein Gespräch darüber “, sagte McIntyre. „Ich hatte die Idee, mit einem Kilt rauszugehen. Aber natürlich geht er [Vince McMahon] Gerne noch einen Schritt weiter. Plötzlich hatten wir ein Schwert und die Pyro-Effekte und er war sehr beeindruckt von der Sache. “”

Mit einem Lachen erklärte McIntyre, dass das Schwert komischerweise das Privateigentum von Vince McMahon ist.

„Das Schwert, das ich hatte, war tatsächlich Vince’s Schwert. Es wurde ihm von Stephanie gegeben [McMahon] und Hunter [Triple H] gegeben. Ich weiß nicht, wie alles begann, aber ich denke, das Gespräch ging weiter: “Wir brauchen ein Schwert und wir haben keines.” Und Vince sagte: “Ich habe ein Schwert.” Ich hörte das und sagte zu ihm: „Natürlich hast du ein Schwert“, sagt McIntyre.

Wie der WWE-Champion hinzufügte, kauften Stephanie und Triple H das Schwert für Vince während eines Besuchs in Schottland in einer Manufaktur.

“Und plötzlich, als ich am Montag auf dem Weg zum Ring war, fragte mich Hunter: ‘Habe ich dieses Schwert nicht für Vince bekommen?’ Und ich sagte nur: ‘Ja, hast du!'”

– WWE RAW Tag Team Champion und New Day Mitglied Xavier Woods hat gestern getwittert, in dem er bekannt gab, dass Kofi Kingston, Big E und er bald als DLC-Charaktere im exklusiven XBOX-Spiel “Gears Of War 5” zu finden sein werden. Der Beitrag von Woods mit einigen Grafiken für die Charaktere aus “The New Day” im Spiel ist unten zu finden.

– Für die heutige Ausgabe von NXT im USA Network wurden zwei Spiele angekündigt. In einem Rückkampf letzte Woche wird Johnny Gargano versuchen, die NXT North American Championship von Leon Ruff zurückzunehmen. In der Zwischenzeit wird die NXT-Frauensiegerin Io Shirai ihre Meisterschaft gegen die frühere Titelverteidigerin Rhea Ripley gefährden, während die NXT-Meisterin Finn Balor zurückkehren wird, um über seine Gesundheit zu sprechen und über die Zukunft der NXT-Meisterschaft zu sprechen. In der Zwischenzeit bestätigten ein Match mit verbundenen Augen zwischen Dexter Lumis und Cameron Grimes sowie ein Tag-Team-Match zwischen Ember Moon und Toni Storm gegen Dakota Kai und Raquel Gonzalez.

