Tesla Model 3 jetzt mit mehr Reichweite und neuen Felgen

Tesla bietet die Mittelklasse-Limousine an Modell 3 in Deutschland mit sofortiger Wirkung mit aktualisierter Ausstattung und Leistung. Zu den Innovationen gehören mehr Reichweite und schnellere Beschleunigung für einzelne Versionen sowie neue Räder und Ausstattungsdetails. In Deutschland ist der Preis für das Elektroauto inzwischen ebenfalls etwas niedriger, doch laut Kunden wurde dies teilweise früher umgesetzt.

Das Basismodell “Standard Plus” in diesem Land kostet jetzt 43.880 Euro und legt gemäß dem WLTP-Standard 430 Kilometer mit einer Ladung zurück. Zuvor wurden 43.990 Euro für eine Reichweite von 409 Kilometern angefordert. Es geht in 5,6 Sekunden von null auf einhundert und die Höchstgeschwindigkeit bleibt unverändert bei 225 km / h.

Die Modell 3 “Langstrecken” -Variante kostet jetzt 52.980 statt 53.790 Euro und legt 580 Kilometer auf einmal zurück. Die Reichweite wurde um 20 Kilometer erhöht und der Sprint auf 100 km / h ist jetzt in 4,4 statt 4,6 Sekunden schneller. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt nach wie vor 233 km / h. Die Top-Version „Performance“ ist ab sofort für 58.980 Euro und damit 1010 Euro günstiger erhältlich. Reichweite (530 km), Beschleunigung (3,4 s / 100 km / h) und Höchstgeschwindigkeit (261 km / h) wurden nicht aktualisiert.

Außen ist Tesla beim neuen Modell 3 ohne Chromverkleidung, die Türgriffe und Fensterrahmen sind jetzt schwarz. Laut dem amerikanischen Blog beinhalten die anderen Anpassungen Teslarati Je nach Variante neue Felgendesigns, ein neuer Look für die Mittelkonsole und eine elektrische Kofferraumfreigabe in allen Versionen.

Das Update des Modells 3 ist kein neues Modelljahr, wie es bei anderen Herstellern üblich ist. Der kalifornische Hersteller von Elektrofahrzeugen passt die Technologie und den Umfang seiner Fahrzeuge ständig an, normalerweise nicht offiziell kommuniziert, sondern wie bisher durch neue Fotos und Beschreibungen im Online-Konfigurator offensichtlich. Teslas von Bund und Herstellern finanzierter Anteil von 3.000 Euro netto in deutscher Sprache wurde bereits von den angegebenen Preisen abgezogen Förderung “Umweltbonus”.