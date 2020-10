Anna Heiser macht sich Sorgen um ihr Baby

Nach ihrer Fehlgeburt zu Beginn des Jahres ist Anna Heiser wieder schwanger. Die ehemalige Kandidatin “Bauer sucht Frau” erwartet ihr erstes Kind. Aber die Schwangerschaft ist komplizierter als erhofft.

“Das größte Glück ist manchmal sehr klein”, schrieb Anna Heiser Mitte August auf Instagram. Darüber hinaus teilte die ehemalige Kandidatin von “Farmer Seeks Woman” ihren Fans ein Foto mit, auf dem das Paar ein Ultraschallbild in der Kamera zusammenhält. Also kündigten die beiden zu diesem Zeitpunkt die Schwangerschaft an.

Zwei Monate später enthüllten Anna und Gerald auch, dass sie einen Jungen hatten. Der Bauer aus Namibia und seine Frau freuen sich auf einen Sohn. Aber nicht nur die Heiser haben das Geschlecht ihres Babys während des Termins beim Frauenarzt entdeckt, wie Anna ihren Fans in ihrer Instagram-Geschichte erklärt.

“Ich muss meinem Arzt vertrauen”

“Leider habe ich auch ein paar dumme Informationen bekommen. Und obwohl ich anscheinend zu wenig Fruchtwasser habe, ist das während der Schwangerschaft natürlich nicht so schön”, sagt die 30-Jährige. “Im Moment können Sie nicht viel tun, außer warten und hoffen, dass es sich wieder stabilisiert.”

Nach dem Termin googelte sie die Diagnose, aber das war keine gute Idee. Anstelle konstruktiver Worte fand sie “Horrorszenarien”. “Ich muss jetzt nur meinem Arzt vertrauen und hoffen, dass er weiß, was zu tun ist.”

Fehlgeburt früher im Jahr

Erst Anfang des Jahres hatte Anna eine Fehlgeburt. Im April schrieb die gebürtige Polin auf Instagram: “Ich sehe keine schwangeren Frauen mehr. Ich kann meinen Zyklus nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr hoffen, dass es diesmal klappt.” Kurz darauf war sie wieder schwanger.

Der Vater des Kindes ist Bauer Gerald. Der Bauer aus Namibia suchte 2017 mit “Bauer sucht Frau” die Liebe zum Leben – und fand Anna. Das Paar verliebte sich. Sie folgte ihm nach Afrika und er stellte ihr schließlich die Frage aller Fragen. Im Jahr 2018 banden die beiden den Knoten. Jetzt werden sie zum ersten Mal Eltern.