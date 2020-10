Geschichtslehrer auf der Straße in der Nähe von Paris enthauptet

Ein Geschichtslehrer wurde am Freitagnachmittag auf der Straße in der Nähe von Paris enthauptet. Er soll Mohammed-Cartoons im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit gezeigt haben. “Einer unserer Mitbürger wurde heute wegen Unterrichts ermordet, weil er den Schülern die Redefreiheit, die Freiheit zu glauben und nicht zu glauben beigebracht hat”, sagte Präsident Emmanuel Macron an diesem Abend auf einer Pressekonferenz in der Nähe des Tatorts sichtbar. Unser Video zeigt es Ihnen.