Tesla-Jobs in Grünheide: Stellenangebote in der Gigafactory von Elon Musk – diese Mitarbeiter werden gesucht

Tesla sucht Tausende neuer Mitarbeiter für sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin. Hier erfahren Sie, welche Stellen derzeit in der Gigafactory angeboten werden.

Der Elektroautohersteller Tesla * baut ein neues Werk in Grünheide bei Berlin. In dem „Giga-Fabrik Berlin-Brandenburg“ Die ersten Fahrzeuge sollen bereits 2021 vom Band laufen. CEO Elon Musk möchte das beliebte Tesla Model 3, das SUV Model Y und die hier produzierten Batterien. Zu diesem Zweck sollen in der Gigafactory langfristig bis zu 40.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, gab der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach kürzlich in einem Interview mit der Handelsblatt. In Produktion und Verwaltung sind zunächst rund 12.000 neue Mitarbeiter geplant.

Tesla-Jobs in der Gigafactory Grünheide: Diese Stellen werden derzeit besetzt

Bewerber in Grünheide sollten nicht weniger tun, als „die Zukunft mitzugestalten“, heißt es auf der Karriereseite der Elektroautogruppe. Die Arbeitskultur ist „von hoher Geschwindigkeit geprägt“ und erfordert „volles Engagement“. Klingt nach harter Arbeit und viel Überstunden, die Tesla in seinen Stellenbeschreibungen manchmal ausdrücklich verlangt.

Derzeit gibt es 302 Stellenanzeigen auf der Tesla-Karriereseite für den Standort Grünheide (Stand 17. November 2020). Wir suchen hauptsächlich Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe, wie z Kfz Mechatroniker oder Auch Werkzeugmacher Ingenieure und Programmierer (Engineering & Information Technology) – alle Vollzeit. Auch im Bereich Personal (HR), Lieferkette oder Legal (Rechts- und Regierungsangelegenheiten) Viele Positionen sind besetzt. Tesla stellt in der Regel auch Praktikanten und Studenten ein, die derzeit jedoch nur selten besetzt werden.

Im September 2020 bat Tesla-Chef Elon Musk persönlich darum, sich bei der Gigafactory Berlin-Brandenburg zu bewerben:

Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird ein großer Spaß sein !! https://t.co/FcNoPr2oII – Elon Musk (@elonmusk) 10. September 2020

Welche Sprachen müssen Mitarbeiter der Grünheide Gigafactory sprechen können?

Die Sprachanforderungen der Mitarbeiter variiert je nach Gebiet und Position. Obwohl Tesla aus den USA stammt, sind keine Englischkenntnisse erforderlich. Ein Werkzeugmacher muss zum Beispiel nur fließend Deutsch sprechen. In höheren Positionen sieht es jedoch anders aus. So sollte es sein Ingenieure und Programmierer sprechen mindestens fließend Englisch Mitbringen, während ein Systembetreiber in der Lackiererei über sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch verfügen sollte.

Ebenfalls Polieren ist ein Vorteil für diese Position gemäß der Stellenbeschreibung. Der Grund: so Welt am Sonntag Berichten zufolge wird die Nähe zu Polen auch viele Arbeiter aus dem Nachbarland in Grünheide anziehen. Angesichts des Fachkräftemangels und der hohen Anforderungen an die Qualifikation ihrer Mitarbeiter kündigte Tesla dies an Stellenangebote nicht nur mit Anwohnern, sondern auch mit Menschen aus ganz Europa besetzen wollen.

Tesla bietet seinen Bewerbern in Berlin diese Vorteile

Tesla bietet seinen Mitarbeitern in der Regel auch Leistungen an, dh zusätzliche Leistungen, die den Mitarbeitern zusätzlich zu ihren Gehältern gewährt werden. Über die Vorteile in Grünheide ist bisher nichts bekannt. An anderen Standorten sollen ein Aktienpaket, Ermäßigungen im Fitnessstudio, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine “tolle Atmosphäre” im Team neue Bewerber anziehen. Hier können Sie nachlesen, wie hoch das Gehalt in der Gigafactory ist. (as) * Merkur.de ist Teil des landesweiten zentralen Redaktionsnetzwerks Ippen.

