Booker Prize: Douglas Stuart erhält Auszeichnung für Roman “Shuggie Bain”

Der diesjährige British Booker Literature Prize geht an den in Schottland geborenen Douglas Stuart für seinen ersten Roman “Shuggie Bain”. Es basiert auf der Kindheit des Autors und spielt in den 1980er Jahren in Glasgow. Douglas erzählt die Geschichte eines Jungen, der eine verarmte, alkoholkranke Mutter hat.

Der Roman war “gewagt, erschreckend und lebensverändernd”, sagte die Vorsitzende der Jury, Margaret Busby, am Donnerstagabend bei der Online-Zeremonie in London. “Ich wollte schon immer Schriftsteller werden, damit ein Traum wahr wird”, sagte Stuart, der die Preisverleihung am Donnerstagabend in London wegen der Koronapandemie per Videoübertragung verfolgte. “Das hat mein ganzes Leben verändert.” “Shuggie Bain” spielt in den 1980er Jahren in Stuarts Heimatstadt Glasgow und erzählt die Geschichte eines einsamen Jungen auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Vor dem Hintergrund einer von Armut und Wirtschaftskrise geprägten Stadt beschreibt Stuart auf packende und schmerzhafte Weise die Beziehung zwischen dem Jungen und seiner alkoholkranken Mutter.

Der 44-jährige Douglas Stuart wuchs selbst in Glasgow auf, bevor er nach New York zog, um in der Modebranche zu arbeiten. Nach der Ankündigung sagte Stuart, der seit 2000 in den USA lebt: “Meine Mutter ist auf jeder Seite dieses Buches und ohne sie wären ich und das Buch nicht hier.” Mit dem 1969 gegründeten Booker Prize wird jedes Jahr der beste englischsprachige Roman ausgezeichnet. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 55.000 Euro.

In diesem Jahr waren vier junge Frauen unter den sechs Autoren auf der Shortlist. Die britische Zeitung "The Guardian" hatte die Shortlist so vielfältig wie nie zuvor, da vier der Nominierten schwarz sind. Einige von ihnen kommen aus dem USA, haben aber sehr unterschiedliche Wurzeln.

Im vergangenen Jahr war der Booker Literature Prize außergewöhnlich ging sofort zu zwei Autoren. Die Preise gingen an die Britin Bernardine Evaristo und die Kanadierin Margaret Atwood. Evaristo erhielt die Auszeichnung für ihr Buch "Girl, Woman, Other", Atwood für den Roman "The Testaments". Tatsächlich ist es nach den Regeln seit etwa 25 Jahren verboten, den wichtigsten Literaturpreis Großbritanniens zu teilen. Die Jury konnte sich nicht auf eines der beiden Werke einigen.