Tesla: Elon Musk liefert Rekordzahlen – fünfter Quartalsgewinn in Folge

Tesla will bis Ende des Jahres eine halbe Million Autos ausliefern: Das US-amerikanische Elektroautounternehmen hat im fünften Quartal in Folge einen Gewinn erzielt und seine ehrgeizigen Jahresziele bestätigt. Allein in den drei Monaten bis Ende September erzielte Tesla einen Nettogewinn von 331 Millionen US-Dollar, ebenso wie das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk angekündigt, nachdem der US-Aktienmarkt in Palo Alto geschlossen hatte. Tesla steigerte sein Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 131 Prozent.

Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar, ein neuer Rekord. Tesla hat die Erwartungen deutlich übertroffen, die Aktie reagierte nach Stunden mit einem deutlichen Kursanstieg. Mit den überraschend starken Quartalszahlen erweitert Tesla seine Erfolgsserie – seit seiner Gründung im Jahr 2003 war das Unternehmen über einen so langen Zeitraum noch nie profitabel. Tesla bekräftigte außerdem, dass es seinen ehrgeizigen Plan, bis 2020 eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern, trotz der Belastungen durch die Koronakrise fortsetzen werde. In den ersten drei Quartalen wurden fast 320.000 Autos ausgeliefert, davon 139.593 im vergangenen Quartal. Gegen Ende des dritten Quartals hat CEO Musk die Belegschaft persönlich dazu gebracht, Lieferungen aufzuzeichnen. Die Kapazitäten für die 500.000 Autos sind bereit, sagte Tesla. Das Jahresziel sei jedoch schwieriger zu erreichen, räumte das Unternehmen im Hinblick auf die Koronapandemie ein. Modell Y und die Produktion in Shanghai.

Tesla ist seit einiger Zeit an der Börse der wertvollste Autohersteller der Welt. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um gut 400 Prozent und in den letzten zwölf Monaten um fast 730 Prozent gestiegen. Zuletzt betrug der Marktwert von Tesla 394 Milliarden US-Dollar. Dies wird der E-Auto-Pionier aus dem Silicon Valley wurde trotz deutlich niedrigerer Verkaufszahlen mehr als dreimal so hoch gehandelt wie die beiden größten US-Hersteller, gemessen am Marktanteil General Motors und Ford zusammen. Auch in Bezug auf den Marktwert ist Tesla den deutschen Automobilunternehmen meilenweit voraus.

Für Firmenchef Musk, der auch die Raketenfirma SpaceX und viele andere Projekte leitet, sollte der Erfolg eine Zufriedenheit sein. Sein Unternehmen hatte jahrelang Verluste gemacht und die Zukunft schien ungewiss. Jetzt erzielte Tesla sogar einen Rekord im operativen Ergebnis – obwohl der gesamte Automobilmarkt unter der Koronakrise leidet. “Das dritte Quartal war das beste in unserer Geschichte”, sagte Musk, nachdem er den Finanzbericht in einer Telefonkonferenz mit Finanzanalysten vorgestellt hatte. Unterdessen treibt Tesla seine internationale Expansion weiter voran. Neben der Erweiterung der Kapazitäten in Shanghai und Grünheide plant die Gruppe den schnellen Bau eines weiteren Automobilwerks in Austin, Texas, in dem auch das Kompakt-SUV Modell Y installiert ist Der geplante Cybertruck sollte vom Band laufen. Ikone: Der Spiegel