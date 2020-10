Netflix, Twitch, YouTube und Co.

Sobald die PlayStation 5 veröffentlicht wird, wird es eine Reihe von Apps geben, die neben dem Spielen auch das Unterhaltungsangebot erweitern. Auf der PlayStation.Blog Phil Rosenberg (Senior Vice President, Leiter Global Partner Development and Relations bei Sony Interactive Entertainment) gab bekannt, welche Unterhaltungs-Apps von Anfang an verfügbar sein werden. Internetverbindung und PlayStation Network-Konto erforderlich. Einige der Unterhaltungs-Apps erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement.

“Apple TV: Mit der Apple TV App haben Benutzer Zugriff auf Apple TV +, verschiedene Apple TV-Kanäle, personalisierte Empfehlungen und eine Vielzahl neuer und beliebter Filme.

Disney +: Disney + bietet Filme, Serien, Kurzfilme und Originalinhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Netflix: Die Netflix-Bibliothek enthält eine Vielzahl von Filmen und Serien, von denen einige exklusiv für Netflix sind.

Spotify: Ähnlich wie bei PS4 können Benutzer auch bei PS5 ihre Lieblingsmusik hören, während sie mit Spotify spielen.

Twitch: Twitch ist in PS5 so integriert, dass das Gameplay im Chat direkt im Live-Stream geteilt, angezeigt und kommentiert werden kann.

YouTube: Mit der YouTube-Integration kannst du deine eigenen Spieleclips direkt über PS5 live auf deinem eigenen Kanal teilen oder hochladen. “”

Weitere Streaming-Apps wie Amazon Prime Video und viele andere werden ebenfalls auf PS5 angezeigt. Das Angebot an Unterhaltungs-Apps wird auch nach der Veröffentlichung der Konsole weiter ausgebaut.

Sony: “PS5 wird die Unterhaltungs-Apps in ihrem eigenen Medienbereich unterbringen, wo sie nicht mehr separat vom PlayStation Store heruntergeladen werden müssen. Benutzer können problemlos zwischen dem Spiel- und dem Medienbereich wechseln. Darüber hinaus ist das neue Steuerungssystem unter erreichbar Ein Knopfdruck hilft. Zentrum für einfache Navigation in der Musik. Für die Veröffentlichung von PS5 wird eine spezielle Medienfernbedienung separat erhältlich sein. Benutzer können damit die Konsole starten und schnell durch das Medienangebot navigieren. in Start / Stopp-Taste und Tasten zum schnellen Vor- und Zurückspulen Die Medienfernbedienung bietet auch die Möglichkeit, Einstellungen wie die Lautstärke auf kompatiblen Fernsehgeräten vorzunehmen. Außerdem verfügt sie über spezielle Starttasten für Disney +, Netflix, Spotify und YouTube. “

