(WJW) – Google zollt Betty White zu ihrem 100. Geburtstag am Montag mit einer Überraschung für diejenigen Tribut, die nach ihrem Namen suchen.

Die Suche führt zu einem Regen aus Rosenblättern und einer Nachricht mit der Aufschrift „Danke, dass du ein Freund bist“, zusammen mit ihrem Geburts- und Todesjahr.

Die Blütenblätter sind eine Hommage an Whites Rolle der Rose Nylund in „The Golden Girls“. Der Text ist eine Anspielung auf den Titelsong der Serie.

Fans feiern den 100. Geburtstag von Betty White in ihrer Heimatstadt Oak Park

„Wir wollten die legendäre Betty White an ihrem Geburtstag mit einem Gedenk-Osterei ehren, ihrer geliebten Figur Rose Tribut zollen und ihr dafür danken, dass sie die Freundin aller ist“, sagte Google in einer Mitteilung Fox News.

Die Comedy-Legende ist am 31. Dezember 2021, wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag, friedlich zu Hause verstorben.

Whites Karriere erstreckte sich über mehr als sieben Jahrzehnte und fesselte Generationen von Zuschauern. Sie war eine feste Größe in Spielshows, hatte mehrere Auftritte in der „Mary Tyler Moore Show“ und hatte sogar ihre eigene Show, bevor sie in „The Golden Girls“ die Hauptrolle spielte.

FOTOS: Betty White im Laufe der Jahre

Von da an hatte sie unzählige Auftritte und wurde 2010 die älteste Person, die „Saturday Night Live“ moderierte, was ihr einen Emmy einbrachte.

White war auch für ihre Unterstützung des Tierschutzes und der LGBTQ-Rechte bekannt.

Neueste Nachrichten Google ehrt den Geburtstag von Betty White mit einem versteckten Osterei

Jill Biden: Ich habe keine „heilende Rolle“ als First Lady erwartet

Klage wegen widerrechtlicher Tötung wegen Tornado in Illinois auf Amazon-Website eingereicht

Auto stürzt auf kalifornischer Hochstraße, 3 Menschen getötet

2 Tote, 5 Verletzte und 1 Vermisster bei Hausbrand in Michigan READ War die Geburt von Baby Archie die Ursache des Streits?

Lesen Sie hier den Originalartikel