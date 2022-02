Team USA belegt in Gruppe A den ersten Platz und rückt ins Viertelfinale vor

PEKING – Das olympische Eishockeyteam der Vereinigten Staaten von Amerika erreicht das Viertelfinale in Peking.

Am Sonntagvormittag gewannen die USA ihr drittes und letztes Vorrundenspiel mit 3:2 gegen Deutschland. Steven Kampfer, Nathan Smith, Junior-Stürmer von MSU-Mankato, und Matthew Knies, Neuling von der University of Minnesota, erzielten jeweils ein Tor für die Vereinigten Staaten.

Das Team USA ist die jüngste der zwölf teilnehmenden Nationen bei den Olympischen Winterspielen 2022. Mit dem Sieg und insgesamt neun Punkten belegt die USA den ersten Platz in der Gruppe A und sichert sich den Einzug ins Viertelfinale.

Auch das Russische Olympische Komitee, Finnland und Schweden qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale. Kanada, Deutschland, China, Dänemark, die Tschechische Republik, die Schweiz, die Slowakei und Lettland haben alle eine weitere Chance, in den Qualifikations-Playoffs am Montag und Dienstag am Leben zu bleiben.

Die Deutschen gewannen 2018 in Pyeongchang Silber, die ROC Gold und Kanada Bronze.

Das Team USA wird am Dienstag oder Mittwoch aufs Eis gehen, um seine olympischen Hoffnungen am Leben zu erhalten.

