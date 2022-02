Lufthansa Business Class ab Belgrad

Ich ging bei der Passkontrolle durch die für Business-Class-Passagiere reservierte Überholspur, um von einem der Polizisten in der Kabine zu erfahren, dass ich die Linie durchtrennt hatte. Ich sagte ihm, dass niemand in der Schlange sei und er zeigte mir die anderen Leute, die in der regulären Schlange auf die Passkontrolle warteten. Ich zeigte ihm meine Bordkarte und sagte, ich sei ein Business-Class-Passagier, und er antwortete: „Was hat das mit mir zu tun?“. Ich erklärte ihm, dass es eine Business-Class-Spur gibt und es seine Kabine ist, die die Papiere überprüft und ihm zeigt, wo die Spur ausgeschildert ist, aber er sah mich nur verständnislos an, leer, als wäre es der erste Schlag, er hatte noch nie davon gehört . Darf ich hinzufügen, dass diese Spur am Flughafen Belgrad bereits seit mindestens 5 Jahren existiert. Er stempelte schließlich wütend meinen Pass. Das ist nichts Neues, denn die Polizisten am Belgrader Flughafen sind extrem unhöflich, unfreundlich und unprofessionell. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einen Flug, der um 00:50 Uhr ging, und sie ließen niemanden vor Mitternacht durch (es waren vier von ihnen, die sich in einer Kabine unterhielten). Nachdem er einem der Beamten gesagt hatte, dass der Flughafen von Belgrad der einzige auf der Welt sein muss, wo die Einwanderungsbehörde feste Arbeitszeiten hat, sagte er, warum ich überhaupt durchkommen wollte. Verrückt.

Ich ging in die Airport Business Club Lounge, aber sie öffnete erst um 6 Uhr morgens. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht um 5 Uhr morgens öffnen, da ein Austrian Airlines-Flug vor 6 Uhr morgens abfliegt, sowie der Lufthansa-Flug um 7 Uhr morgens. Ich sah mindestens 5 Passagiere, die versuchten, die Lounge zu betreten, aber sie war verschlossen. Um 6:10 Uhr erschien ein Typ und sagte den Leuten, die vor der Lounge warteten, dass es 5 Minuten dauern würde, bis er öffnen könne (obwohl die offizielle Arbeitszeit ab 6 Uhr ist). Er ging hinein und schloss die Türen 15 Minuten später auf. Es hatte keinen Sinn mehr, die Lounge zu betreten, denn es war Zeit zum Einsteigen. Der Flughafen hat die Frankfurter Flüge von Lufthansa und Air Serbia nebeneinander platziert, die im Abstand von 10 Minuten abfliegen, was bedeutet, dass sie sich den gleichen Gate-Bereich teilen, was meiner Meinung nach keine so gute Idee ist.

Ich freue mich auf die Neugestaltung des Flughafens durch VINCI, aber es muss auch viel in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert werden. Leider sind viele Mitarbeiter sehr unhöflich (und ich spreche nicht von der Polizei, denn dafür ist VINCI nicht zuständig), die Hälfte des Personals trug keine Maske, bei der Sicherheitskontrolle haben viele Mitarbeiter laut geredet, wie Sie beeilen sich, von der Arbeit zu kommen. Ich sah einen Mitarbeiter, der mit einem Passagier stritt, dem Lounge-Aufseher, der zu spät zur Arbeit kam und sich anscheinend nicht einmal darum kümmerte oder sich bei den Leuten entschuldigte, die darauf warteten, dass er in die Wehen kam … und es scheint schlimmer zu werden jedes Mal.

Sobald ich die Sicherheitskontrolle passiert hatte, begann das Boarding für den Flug. Die Besatzung begrüßte jeden Passagier mit einem Desinfektionstuch. Es waren 11 Passagiere der Business Class. Die Reihen haben einen blockierten Mittelsitz, und ich hatte Glück, denn in meiner Reihe saß niemand. Das Flugzeug war erst ein Jahr alt.

Wir haben 5 Minuten vor Abflug zurückgeschoben und sind pünktlich gestartet. Nach dem Abflug servierte die Crew das Frühstück. Die Lufthansa ist in den letzten 6 Monaten mit ihrer Restaurierung richtig bergab gegangen. Ihre Gerichte sind jetzt von der traditionellen deutschen Küche inspiriert, was in Ordnung ist, aber wir hatten eine unappetitliche Wurst mit eingelegtem Gemüse. Es ist schön, dass sie ihr Erbe anzapfen, aber sie könnten bedenken, dass die meisten Menschen um 7 Uhr morgens keine Lust haben, Würstchen oder eingelegtes Gemüse zu essen. Die Wüste war aber schön. Nachdem alle ihre Mahlzeit beendet hatten, wurden Getränke serviert. Sobald die Tabletts abgeräumt waren, bot das Personal einen Apfel und eine Schokolade an.

Zum Vergleich: Dies ist die Mahlzeit auf genau demselben Flug im August 2021, bevor sie Kostensenkungsmaßnahmen einführten.

Dies ist das Einkaufsmenü an Bord, das jetzt Passagieren der Economy Class angeboten wird.

Wir landeten 10 Minuten früher als geplant und ich hatte großes Glück, dass wir neben einem Luftbrückentor auch die Luftbrücke benutzen durften, als wir im Nicht-Schengen-Teil des Landes ankamen. Wenn das Flugzeug in der Schengen-Zone des Flughafens parkt, kann das Air Gateway sehr oft nicht genutzt werden. Da mein Anschlussflug auch im Non-Schengen-Raum lag, hat das für mich gut funktioniert.

Vor der Landung liest die Crew an den Gates Passagiere, die mit Lufthansa weiterreisen und ich finde es immer interessant zu hören, wo die Leute ihre Reise fortsetzen. Diesmal waren es Barcelona, ​​Tel-Aviv, Bilbao und Dublin.

Insgesamt war der Flug gut, aber es ist schade, dass Lufthansa ihr Catering wirklich vermasselt hat. Ich bin seit der Einführung dieser neuen Mahlzeiten mehrmals mit ihnen geflogen und weiß nicht, welche die schlimmste war. Nach dem, was ich online gelesen habe, haben die meisten Leute die gleiche Meinung. Ansonsten verlief der Flug gut und ich war froh, dass alles mit dem Zeitplan geklappt hat, was mir Zeit gab, meinen Anschluss zu erwischen.