Zak Brown “sehr günstig” für einen doppelten COTA-Titel

Zak Braun, McLaren, würde voll hinter dem Circuit of the Americas stehen und einen zweiten Grand Prix in dieser Saison organisieren.

Die Aussicht auf zwei Formel-1-Rennen am Veranstaltungsort Austin wurde aufgrund der Ungewissheit um die zweite Jahreshälfte erhöht das Programm für diese Saison.

Jede Entscheidung, einen Doppelplan auf der Rennstrecke in Texas zu erstellen, kann davon abhängen, ob der Grand Prix von Mexiko am 31. Oktober, eine Woche nach dem Rennen in den USA, stattfindet.

Sollte Mexiko und möglicherweise auch Brasilien am 7. November ausfallen, wäre eine Entscheidung für ein zweites Rennen in Austin sinnvoll.

Und das nicht nur logistisch, so Brown. Der 49-jährige Kalifornier, dessen 50. Geburtstag auf das geplante Datum des Großen Preises von Brasilien fällt, sagt, dass die Teilnahme an einem weiteren Rennen bei der Circuit of the Americas.

“Wenn sich herausstellt, dass ein zweiter Doppellauf [after the Austrian double-header] notwendig ist und die USA es organisieren können, ich unterstütze es absolut “, sagte Brown, zitiert von Motorsport.com. „Die Wachstumszahlen der Formel 1 in den USA sind beeindruckend.

“Ich verstehe [the United States Grand Prix] Ist erschöpft. Ich denke also, dass wir definitiv ein ausverkauftes zweites Rennen haben können.

„Wenn wir die Chance bekommen und die Planeten sich aufreihen, würde ich es sehr unterstützen, zwei Rennen in den Vereinigten Staaten zu veranstalten. Ich denke, wir werden nur ihre Dynamik aufbauen.

Ein Grund für das gestiegene Interesse an der Formel 1 in den USA ist die Netflix-Dokumentation „Drive to Survive“, die auch von Brown anerkannt wurde.

“[Drive to Survive] hat großartige Arbeit geleistet, um nicht nur das Bewusstsein zu schärfen, sondern auch Hardcore-Fans zu entwickeln“, sagte Brown.

„Wir hatten Fans eines Trends und hofften, sie in die Kategorie der eingefleischten Fans zu bekommen. Dank Drive to Survive habe ich gesehen, wie Leute von „Ich habe noch nie in meinem Leben einen F1-Grand-Prix gesehen“ zu „Ich werde nie wieder ein Rennen verpassen“ übergehen.

“Eine tolle Sache ist Freiheit [Media] Schon sehr früh wurde erkannt, dass dieser großartige Sport die Leute nicht wissen lässt, was im Fahrerlager vor sich geht, da Drive to Survive etwas weniger auf das Geschehen auf der Strecke und ein bisschen mehr auf das Geschehen abseits der Strecke fokussiert ist.

„Es ist ein faszinierender Sport mit seiner Politik und seinen Persönlichkeiten. Ich denke, Drive to Survive hat es geschafft, zu setzen [F1] auf der Weltkarte und in den USA scheint es sich ausgezahlt zu haben.

