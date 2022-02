Odermatt bringt die Kritiker mit einer olympischen Goldmedaille im Grossslalom zum Schweigen | Mehr Sportnachrichten

YANQING (China): Der Schweizer Marco Odermatt hat endlich die Erwartungen erfüllt, als er am Sonntag im olympischen Riesenslalom der Herren in Schnee und Nebel die Nerven behielt und Gold holte.

Odermatt ließ die Enttäuschung von zwei enttäuschenden Ausfahrten bei Speed-Events hinter sich und fuhr zusammen 2:09:35 Minuten auf den beiden Etappen der „Ice River“-Strecke in Yanqing, nördlich von Peking.

Der Slowene Zan Kranjec holte Silber mit der schnellsten zweiten Etappe und 0,19 Sekunden Rückstand, während Titelverteidiger Mathieu Faivre aus Frankreich mit 1,34 Sekunden Rückstand Bronze holte.

„Es war ein harter Tag, bei den Bedingungen, mit so langer Wartezeit zwischen den beiden Läufen“, sagte Odermatt.

„Bei mir waren es über fünf Stunden, es hat so lange gedauert, alles zu überdenken, und es war schwer, konzentriert zu bleiben. Ich habe versucht, zwischendurch ein paar Minuten zu schlafen.“

Odermatt war als aktueller Weltcup-Gesamtführender und einer der großen Favoriten in die Spiele von Peking gegangen.

Aber er enttäuschte auf dem Kunstschnee in China, wurde Siebter in der Abfahrt und fuhr aus dem Super-G heraus, einem Rennen, bei dem er um den olympischen Titel kämpfen sollte.

Der Riesenslalom war jedoch ein anderes Ballspiel, und nur acht Läufer kamen innerhalb von zwei Sekunden an Odermatt heran, viele kämpften mit dem starken Schnee und den zunehmend nebligen Bedingungen, die die Sicht dramatisch einschränkten.

„Es war hart, ich habe im zweiten Lauf wirklich alles riskiert, weil ich nicht nur die Medaille, sondern auch Gold wollte“, sagte er.

„Es ist schwierig, weil man alles verlieren kann, aber heute hat es sich ausgezahlt.“

Der 24-jährige Schweizer, der in dieser Saison vier der fünf Weltcup-Riesenslalomrennen gewonnen hat, war auf der ersten Etappe der Schnellste, nur vier Hundertstelsekunden vor Stefan Brennsteiner.

Aber der Österreicher war neben dem österreichischen Außenseiter Manuel Feller und dem italienischen Weltsilbermedaillengewinner Luca de Aliprandini einer von drei großen Namen unter den ersten acht, die Ski fuhren.

Der norwegische Silbermedaillengewinner der Spiele 2018 in Pyeongchang, Henrik Kristoffersen, ging als Vierter ins zweite Laufrennen, rutschte aber beim Anschieben in einer Kurve weit aus und verlor dabei mehr als eine Sekunde, um schließlich Achter zu werden.

American River Radamus wurde Vierter, knapp vor dem französischen Duo Thibaut Favrot und dem zweifachen olympischen Bronzemedaillengewinner Alexis Pinturault, der sich den fünften Platz teilte.

Während alle französischen Augen auf Pinturault gerichtet waren, freute sich Faivre, auf das Podium zu treten.

„Es war ein langer Tag von heute Morgen bis zum zweiten Lauf … die Bedingungen waren sehr schwierig mit der Oberfläche, aber ich habe den Tag mit einer Bronzemedaille beendet und bin so glücklich darüber“, sagte er .

Radamus war zweifellos die richtige Person, um Gold zu gewinnen.

„Marco ist im Moment der Beste der Welt, also denke ich, dass er es verdient hat, heute zu gewinnen, mit dem Druck, den er dort auf seinen Schultern hatte“, sagte er.

Denker. Food Ninja. Wütend bescheidener Social-Media-Experte. Zombie-Fan. TV-Guru. Unentschuldigter Unruhestifter. Musikanwalt. Kaffeepraktiker.