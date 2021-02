Taylor Swift ist ‘stolz’ auf ihre musikalische Entwicklung

Raffinerie 29 Vereinigtes Königreich

20 Jahre später entschuldigt sich Justin Timberlake für Britney Spears und Janet Jackson

Während die Welt tief in die systemische Frauenfeindlichkeit eintaucht, die Britney Spears gescheitert ist, können die Menschen nicht anders, als die vielen Männer in ihrem Leben beiseite zu schauen, die auch in ihrem turbulenten persönlichen und beruflichen Leben eine Rolle gespielt haben. Justin Timberlake ist eine dieser Figuren; Die unglückliche Beziehung zwischen den Popstars spielte eine große Rolle bei der medialen Misshandlung von Spears. Zwanzig Jahre später versucht Timberlake, sein Unrecht zu korrigieren – mit einer Entschuldigung von Instagram. Die Popularität des viralen Dokumentarfilms Framing Britney Spears hat das laufende Gespräch über die jüngsten Kämpfe von Spears intensiviert. Der Dokumentarfilm ist eine Zusammenarbeit zwischen der New York Times, FX und Hulu und zeichnet die Geschichte und die Auswirkungen von Frauenfeindlichkeit auf Spears Karriere nach. Seitdem hat er weltweite Aufmerksamkeit erlangt und Fans und Prominente gezwungen, ihre Unterstützung für die Ikone online zu teilen, aber er hat auch Timberlake misstrauisch gegenübergestellt. Als Stars in den späten 90ern und frühen 2000ern zum ersten Mal auftauchten, waren sie aufgrund ihrer Beziehung oft mehr in den Nachrichten als in ihrer Musik. Die Trennung von Spears und Timberlake im Jahr 2002 war eine besonders heiße Nachricht, vor allem, weil sie von Dramen umgeben war, in denen Timberlake selbst die Hauptrolle spielte. Spekulationen darüber, ob der “Lucky” -Sänger der Beziehung untreu gewesen war, wurden nur durch die Veröffentlichung von “Cry Me A River” verstärkt, dessen Video einen Blick auf Spears enthielt. Dieses Lied brachte Timberlake seinen ersten Grammy als Solokünstler ein. Aber Spears war nicht die einzige Person, die wegen Timberlake an einen schlechten Ort gebracht wurde. Er spielte auch eine wichtige Rolle bei der Umleitung von Janet Jacksons Karriere, als er während ihrer Super Bowl-Halbzeitperformance 2004 einen Teil ihres Kleides riss und ihre Brust im nationalen Fernsehen entblößte. Nach dem Vorfall erlitt Jackson schwerwiegende berufliche Konsequenzen. In diesem Jahr wurde ihr die Teilnahme an den Grammys verboten, aber der CEO und Vorsitzende der Moonves hat Berichten zufolge auch versucht, sie auf die schwarze Liste der Branche zu setzen. Als damaliger Leiter von CBS und seinen Niederlassungen befahl Moonves Berichten zufolge Radiosendern von VH1, MTV und Viacom, Jacksons Musik nicht zu senden, was angeblich seinen Albumverkauf beeinträchtigte. In der Zwischenzeit besuchte Timberlake die Grammys in diesem Jahr – wo er Siege für “Cry Me a River” und “Justified” gewann – und spielte weiterhin in zahlreichen Filmen mit, während er Musik veröffentlichte. (Timberlake behauptet weiterhin, dass die Halbzeitshow ein Unfall war, aber es klang ihm damals nicht sehr leid. “Wir geben Ihnen gerne etwas zu sagen”, sagte er. Sagte Access Hollywood nach der Show. “) Mit all diesen Beweisen (und mehr) gegen ihn veröffentlichte Timberlake eine Erklärung, die sich mit seiner Rolle bei der Verlangsamung der Karriere dieser Frauen befasste. Siehe diesen Beitrag auf Instagram Ein Beitrag von Justin Timberlake (@justintimberlake) “Ich habe die Beiträge gesehen, Tags , Kommentare und Bedenken und möchte sie ansprechen “, schrieb er auf Instagram.” Es tut mir sehr leid für die Zeiten meines Lebens, in denen meine Handlungen zu dem Problem beigetragen haben, in denen ich verkehrt herum gesprochen habe oder in denen ich nicht für das eingetreten bin, was war Ich verstehe, dass ich in diesen und vielen anderen Zeiten gescheitert bin und von einem System profitiert habe, das Frauenfeindlichkeit und Rassismus toleriert. “Die Branche ist fehlerhaft”, fuhr Ti fort. mberlake. „Es bringt Männer, insbesondere weiße Männer, auf den Weg zum Erfolg… als Mann in einer privilegierten Position muss ich mich dazu äußern. Aufgrund meiner Unwissenheit habe ich es nicht so weit erkannt, wie es war, als es in meinem eigenen Leben geschah, aber ich möchte nie ausnutzen, dass andere wieder abgelehnt werden. Die Erklärung wurde mit einer sehr kurzen Ansprache an Spears und Jackson fortgesetzt und entschuldigte sich für ihr “Versagen” in seinen Handlungen. Timberlake erklärte den Sängern jedoch nicht, wie er versagt hatte, aber der Norden erinnert sich daran. “Seien Sie genauer”, betont ein Kommentar unter der Nachricht. “Ich hoffe, Sie erreichen sie auch persönlich und tun dies nicht nur als Werbegag”, liest ein anderer. Am Ende des Tages haben Jackson und Spears Berichten zufolge Frieden mit Timberlake für seine Rolle in ihren jeweiligen Karriereproblemen geschlossen, aber die Tatsache, dass es Jahrzehnte und eine ganze Bewegung (#FreeBritney) gedauert hat, um sich zu entschuldigen, ist immer noch beunruhigend. Sein jahrelanges Schweigen über die grassierende Kultur des Sexismus, zusammen mit dem vieler anderer Männer in der Branche, spricht von einem viel tieferen institutionellen Problem, das bei keinem der Popstars aufhörte. Es ist nicht nur Britney, und es ist nicht nur Janet – so viele Frauen haben unter opportunistischen Männern gelitten. Siri, spielen Sie JoJos "Too Little, Too Late".