Die DTM zieht Russland aus dem Kalender zurück, Monza eröffnet die Saison

Die DTM-Saison 2021 umfasst nun acht Runden, eine weniger als ursprünglich geplant. Die Meisterschaft beginnt Ende Juni und endet nur vier Monate später im Oktober.

Der neue Standort am Igora Drive sollte vom 28. bis 30. Mai die erste Runde der Saison ausrichten, wurde jedoch jetzt ohne Erklärung der DTM aus dem Zeitplan gestrichen.

Dies bedeutet, dass die Saison vom 18. bis 20. Juni in Monza beginnt, dem legendären Grand-Prix-Austragungsort Italiens, der sein Kalenderdebüt feiert.

Norisring wird in diesem Jahr wieder in den DTM-Kalender zurückkehren, nachdem er ab 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingestellt wurde und Anfang Juli seinen üblichen Platz einnimmt.

Das Lausitzring-Event auf der Grand-Prix-Strecke der Rennstrecke folgt nächsten Monat mit den Rennen Zolder und Nürburgring im August.

Die Red Bull Ring-Rennen finden vom 3. bis 5. September statt, zwei Wochen vor der vorletzten Runde der DTM in Assen.

Die Rückkehr des österreichischen Standorts in den Kalender fällt mit der Ankunft von Red Bull für Alex Albon und Liam Lawson in der Meisterschaft zusammen. Beide werden voraussichtlich mit dem Aufkommen der GT3-Ära der Serie Ferraris 488 fahren.

Die Saison endet vom 1. bis 3. Oktober in Hockenheim, der traditionellen Vorhangschließungsrunde.

Mit dem neuen Kalender hat die DTM ein perfektes Gleichgewicht zwischen ihrem Heimatmarkt Deutschland und dem Rest Europas gehalten, wobei die acht Runden gleichmäßig auf die beiden Regionen aufgeteilt wurden.

Die Serie wechselt in diesem Jahr nach dem Ausstieg von Audi als Hersteller auf eine neue privat geführte GT3-Formel.

Bisher haben sich fünf Teams für die Serie angemeldet, nämlich Team Abt, Rosberg, Jenson Rocket RJN, GruppeM und 2 Seas Motorsport.

Obwohl Audi die Kategorie offiziell als Werksteilnehmer verlassen hat, gab es am Donnerstag bekannt, dass 2013-Champion Mike Rockenfeller und der letztjährige Zweitplatzierte Nico Muller in die Kategorie zurückkehren würden, obwohl ihre Teams dies nicht taten. wurden noch nicht enthüllt.

Der deutsche Hersteller hat auch nicht ausgeschlossen, dass seine anderen Werksfahrer 2021 an der DTM teilnehmen, sei es in Vollzeit oder in ausgewählten Vorläufen. Die Formel-E-Kampagne des dreifachen Meisters René Rast soll bis ‘ einige Rennveranstaltungen mit Kunden. , die den DTM enthalten könnte.