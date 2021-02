Großbritanniens “vergessene” Schlacht, die den Verlauf des Zweiten Weltkriegs veränderte

Ansicht des Garrison Hill Schlachtfeldes mit den gezeigten britischen und japanischen Positionen. Garrison Hill war der Schlüssel zur britischen Verteidigung in Kohima.

Kapitän Robin Rowland war 22 Jahre alt, als sein Regiment in die Stadt Kohima im Nordosten Indiens entsandt wurde. Es war Mai 1944 und eine kleine Gruppe britisch-indischer Soldaten wurde von einer ganzen Division japanischer Streitkräfte angegriffen.

Der inzwischen 99-jährige Capt Rowland erinnert sich lebhaft an seine Annäherung an die Stadt nach einer Spur der Verwüstung an der Front.

“Wir sahen verlassene Gräben und zerstörte Dörfer, und als wir vorwärts gingen, war der Geruch des Todes überall”, sagte er.

Der junge Kapitän war Mitglied des Punjab-Regiments der britisch-indischen Armee, um 1.500 seiner Mitsoldaten zu entlasten, die sich wochenlang gegen das Zehnfache ihrer Zahl bei den japanischen Streitkräften gewehrt hatten.

Von den Japanern abgeschnitten, waren die alliierten Streitkräfte ausschließlich auf Luftversorgung angewiesen, und nur wenige glaubten, sie könnten den unerbittlichen Angriff unterstützen. Japanische Soldaten waren durch das damalige Burma nach Kohima marschiert – ihr Ziel, in Indien einzudringen.

Die Japaner hatten die Briten zuvor in Burma vertrieben, aber niemand erwartete, dass sie die von Mücken befallenen Dschungelhügel und schnellen Bäche auf dem Weg nach Kohima, der Hauptstadt von Nagaland, und Imphal, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Manipur, erfolgreich bewältigen würden . .

Dabei waren die mit der Verteidigung der beiden Städte beauftragten anglo-indischen Truppen von mehr als 15.000 japanischen Soldaten umgeben. Sie kämpften wochenlang, um die Japaner daran zu hindern, die strategische Stadt Dimapur zu überqueren und zu erobern, die die Straßen zu den Ebenen von Assam hätte öffnen können. Nur wenige dachten, die Verteidiger könnten gewinnen.

Die japanischen Soldaten kamen “Welle für Welle, Nacht für Nacht” an, erinnert sich Kapitän Rowland.

Die Kämpfe waren brutal und die anglo-indischen Streitkräfte beschränkten sich auf Garrison Hill, der Kohima überblickte. Irgendwann wurden die Kämpfe zu Nahkämpfen, nur ein Tennisplatz trennte die beiden Seiten, die aus dem Hügel geschnitzt waren.

Der Garrison Hill Tennisplatz war alles, was die beiden Armeen trennte

Die belagerten anglo-indischen Soldaten hielten durch, bis Verstärkung eintraf. Nach drei Monaten, im Juni 1944, mit über 7.000 Opfern und fast keinem Essen, zog sich die japanische Division zurück und kehrte nach Burma zurück, trotz des Befehls von oben, zu bleiben und zu kämpfen.

“Es war ein enormer Widerstand von 1.500 britischen und indischen Truppen”, sagte Kapitän Rowland. “Wenn die Japaner Garrison Hill genommen hätten, wären sie nach Dimapur gegangen.”

Anglo-indische Streitkräfte wurden angewiesen, die sich zurückziehenden Japaner zu verfolgen, und Robin Rowland gehörte zu den Verfolgern. Einige der japanischen Soldaten starben an Cholera, Typhus und Malaria, aber die weitaus größere Zahl starb aufgrund einer Hungersnot, da ihnen die Vorräte ausgegangen waren.

Männer des Royal West Kent Regiments würdigen die gefallenen Kameraden in der Schlacht von Kohima im November 1945 stillschweigend

Laut dem Militärhistoriker Robert Lyman hat die Schlacht von Kohima und Imphal “den Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Asien verändert”.

“Zum ersten Mal wurden die Japaner in einer Schlacht besiegt und erholten sich nie”, sagte er der BBC.

Aber obwohl es ein Wendepunkt war, erregte die Schlacht im Nordosten Indiens nie die öffentliche Vorstellungskraft wie am D-Day, Waterloo oder anderen Schlachten in Europa und Afrika.

Es wurde oft als “der vergessene Krieg” beschrieben.

Laut Bob Cook, dem Direktor des Kohima-Museums in der Stadt York, waren die Briten einfach zu weit weg, um so viel zu registrieren.

“Die Deutschen waren nur 22 Meilen von Großbritannien entfernt”, sagte er. “Das, was die Menschen in diesem Land am meisten beunruhigte, war die unmittelbare Gefahr einer deutschen Invasion.”

Es gab jedoch einige Versuche, die Menschen über die Schlacht von Kohima und Imphal zu unterrichten. 2013 wurde es nach einer Debatte im Imperial War Museum in London zum größten Kampf Großbritanniens gewählt, einem Überraschungssieger gegen D-Day und Waterloo.

Robert Lyman argumentierte für Kohima. “In einem Krieg mit dem härtesten Feind, gegen den eine britische Armee kämpfen musste, standen große Dinge auf dem Spiel”, sagte er in seiner Rede.

Auf dem Subkontinent gab es jedoch kaum einen Versuch, die Bedeutung der Schlacht hervorzuheben, in der Tausende von Soldaten des Commonwealth und Indiens – darunter Männer aus dem modernen Indien, Pakistan und Bangladesch – ihr Leben verloren haben.

Ein Grund war die baldige britische Teilung Indiens, so Charles Chasie, ein Historiker aus Kohima, Nagaland.

“Ich denke, einer der Gründe war, dass die indische Führung zu Beginn zu beschäftigt war, sich mit den Auswirkungen des Übergangs und der Teilung zu befassen”, sagte er. “Die Briten hatten beschlossen, schnell zu gehen, bevor die Dinge auf dem Subkontinent zu kompliziert und außer Kontrolle gerieten.”

Die Schlacht von Kohima wurde eher als Kolonialkrieg angesehen, während sich der Nachkriegsdiskurs mehr auf den Kampf um die indische Unabhängigkeit konzentrierte, der vom indischen Führer Mahatma Gandhi geführt wurde.

Neben der regulären britischen und indischen Armee kämpften Tausende von Menschen aus der Naga-Ethnie neben den Briten und lieferten wertvolle Informationen über den Konflikt. Ihre gründlichen Kenntnisse des Berggebiets waren für die Briten eine große Hilfe.

Heute leben nur noch ein Dutzend Naga-Veteranen der Schlacht von Kohima. Sosangtemba Ao, 98, ist einer von ihnen.

Sosangtemba Ao sagte, japanische Soldaten fürchten den Tod nicht

“Japanische Bomber flogen jeden Tag und warfen Sprengstoff ab. Das Geräusch war ohrenbetäubend und es gab Rauch nach jedem Angriff. Es war schmerzhaft”, erinnerte sich Ao.

Er arbeitete zwei Monate lang mit den Briten zusammen, um ein Gehalt von einer Rupie pro Tag zu erhalten. Er habe immer noch große Bewunderung für die Kampffähigkeit japanischer Soldaten, sagte er.

Kohima War Cemetery Memorial

“Die japanische Armee war sehr motiviert. Ihre Soldaten hatten keine Angst vor dem Tod. Für sie war der Kampf um den Kaiser göttlich. Als sie zur Kapitulation aufgefordert wurden, wurden sie Selbstmordattentäter.”

Ein Dokumentarfilm über die Schlacht, Erinnerungen an einen vergessenen Kriegwurde kürzlich anlässlich des 75. Jahrestages der japanischen Kapitulation hochgeladen. Vor einigen Jahren reisten Produzent Subimal Bhattacharjee und die Crew zu einem Gedenken nach Japan.

“Als sich die japanischen und britischen Kohima-Veteranen trafen, umarmten sie sich und fingen an zu weinen”, sagte er. “Es waren die Soldaten, die sich gegenseitig erschossen haben, aber sie zeigten immer noch eine besondere Bindung. Es war spontan und wir haben es nicht erwartet.”

Für die Japaner war es eine demütigende Niederlage, und japanische Veteranen sprechen selten von ihren Erfahrungen in Kohima.

“Es gab kein japanisches Essen mehr”, sagte einer, Wajima Koichiro, der für den Dokumentarfilm interviewt wurde. “Es war ein verlorenes Spiel und dann haben wir uns zurückgezogen.”

Auch die einheimischen Nagas, die den Briten halfen und enorme Verluste erlitten, litten weiter. Sie hatten gehofft, dass die Briten sie während der Übergabe als separate Naga-Nation anerkennen würden und nicht als Teil Indiens. Aber sie waren “zutiefst enttäuscht”, sagte der Historiker Charles Chasie, und viele machten sie für die Tausenden von Nagas verantwortlich, die in späteren Konflikten mit der indischen Regierung und dem indischen Militär getötet wurden.

Im Laufe der Jahre haben die Familien der in Kohima und Imphal Getöteten, insbesondere aus Großbritannien und Japan, beide Kriegsfriedhöfe besucht, um ihren Vorfahren zu huldigen.

Auf Einladung des indischen Punjab-Regiments kehrte Kapitän Rowland 2002 mit seinem Sohn nach Kohima zurück. Er stand vor Garrison Hill, wo er und seine Kameraden vor 58 Jahren Wellen japanischer Kämpfer überstanden hatten.

“Es brachte viele Erinnerungen zurück”, sagte Kapitän Rowland und erinnerte sich daran, wie eine Gruppe von 1.500 Männern sich der Macht der gesamten japanischen 31. Division widersetzte. “Es war eine großartige militärische Leistung.”

Bevor Capt Rowland und sein Sohn Kohima verließen, hielten sie an, um einen Kranz am Fuße des Kriegsdenkmals aus rauem Stein in Garrison Hill zu legen. Als er die Krone aufsetzte, erinnerte er sich an acht Kameraden, die er gekannt hatte und die verloren waren.

Er wusste, dass die Schlacht nicht wie die berühmtesten Schlachten in die öffentliche Vorstellung eingetreten war, aber diejenigen, die dort waren, würden es nie vergessen.

“Es war eine große Hommage an die Widerstandsfähigkeit der menschlichen Natur”, sagte er.