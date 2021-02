Marcus Daniell und Österreich schließen sich bis zur dritten Runde der Australian Open zusammen

Marcus Daniell gewann am Samstag sein Doppel vor einem leeren Stadion.

Der Neuseeländer Marcus Daniell und sein österreichischer Partner Philip Oswald kämpften bei den Australian Open in Melbourne um die dritte Runde des Herren-Doppel.

Sie kamen von einer Pause im ersten Satz zurück und besiegten den Deutschen Dominik Koepfer und den Amerikaner Tennys Sandgren in zwei Stunden und sechs Minuten mit 7: 6 (4) 6: 7 (3) 6: 2.

Daniell und Oswald hatten den schlechtesten Start, als der Österreicher in seinem ersten Aufschlagspiel geschlagen wurde und während sie im fünften Spiel einen Rückball gegen Sandgrens Aufschlag hatten, konnten sie nicht konvertieren. Der Amerikaner und der Deutsche gingen mit 4: 1 in Führung . Aber als Sandgren für den ersten Satz diente, bekam er einen Schock und war aus Liebe gebrochen, um Daniell und Oswald wieder in den Satz zurückkehren zu lassen.

Le kehrte zu 5-5 zurück und hatte zwei Breakpoints gegen Kuepfers nächstes Service-Spiel, konnte aber nicht konvertieren. Daniell speicherte dann einen Sollwert beim Aufschlag, um ihn zu einem Unentschieden zu bringen, das sie mit 7: 4 gewannen.

Der zweite Satz war eng bis zum Gleichstand ohne Unterbrechungspunkte für beide Teams. Koepfer und Sandgren nutzten jedoch einige Fehler von Österreicher und Kiwi, um die Sache zu verbessern.

Daniell und Oswald übernahmen früh im entscheidenden Satz die Kontrolle und zerschmetterten zuerst Koepfer, dann Sandgren, um mit dem Spiel zu entkommen.

Daniell und Oswald werden am Sonntag zu ihrem Spiel in der dritten Runde gegen die Amerikaner Nicolas Monroe und Francis Tiafoe auf das Feld zurückkehren.

In der Zwischenzeit haben Kiwi Michael Venus Nr. 1 und sein australischer Partner John Peers einen weiteren Tag frei, bevor der 10. Samen am Montag gegen den fünften Samen Rajeev Ram und Joe Salisbury um ein Viertelfinale antritt.

„Wir haben schon oft gegen Rajeev und Joe gespielt und das birgt keine Geheimnisse. Jeder weiß, was der andere versucht, es läuft nur darauf hinaus, zu rennen und an sich selbst zu glauben. Sagte Venus.