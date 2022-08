Tausende Menschen wurden in Indien vor der Implosion riesiger Wolkenkratzer evakuiert

Die 103 Meter hohen Zwillingsgebäude sollen am Sonntag in einem 12 bis 15 Sekunden dauernden Vorgang implodieren und nach Angaben der örtlichen Behörden zu den höchsten Gebäuden werden, die jemals im Land abgerissen wurden.

Der Oberste Gerichtshof Indiens entschied im vergangenen Jahr, dass die Erbauer der beiden Türme gegen eine Reihe wichtiger Bauvorschriften verstoßen hatten, und ordnete an, die Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Mehr als 3.700 Kilogramm (8.100 Pfund) Sprengstoff werden verwendet, um die als Apex und Ceyane bekannten Gebäude abzureißen, die sich an einer stark befahrenen Autobahn befinden, die Indiens verkehrsreichsten Staat, der von Uttar Pradesh mit der Hauptstadt bevölkert ist, verbindet.

Die Türme waren mit weißen Plastikplanen bedeckt, als sich die Polizei in der Gegend versammelte und Arterien absperrte, um die Operation vorzubereiten, wie lokale Fernsehaufnahmen zeigten.

Anwohner müssen am Sonntagmorgen evakuiert werden und dürfen fünf Stunden nach Abschluss der Abrissarbeiten in ihre Häuser zurückkehren.

Trotz der weit verbreiteten illegalen Bautätigkeit in indischen Städten sind Abrisse großer Gebäude selten, und Anwohner, die in der Nähe des Geländes leben, haben erklärt, dass sie Schäden an ihrem Eigentum durch die Wucht der Explosionen oder Staubverschmutzung in der Luft befürchten. .