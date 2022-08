Umstürzende Bäume töten fünf bei Stürmen, die Österreich treffen

WIEN, 18. August (Reuters) – Umstürzende Bäume töteten am Donnerstag fünf Menschen in Österreich bei zwei getrennten Vorfällen, als Stürme, die früher am Tag die Nordküste des Mittelmeers heimsuchten, am Nachmittag das Alpenland erreichten.

Zwei Mädchen im Alter von vier und acht Jahren starben, als Bäume an einem See in der Nähe der Stadt St. Andrä in Südösterreich, nahe der Grenze zu Slowenien, umstürzten, teilte die Stadtpolizei mit.

Der Sturm mit Böen von über 100 km/h (62 mph) scheint Badegäste erwischt zu haben, die sich an einem heißen Tag am See abkühlen, obwohl zwei Menschen früher am Tag in Italien getötet wurden, als dort Stürme Bäume fällten. Weiterlesen

Schwere Unwetter verursachten Stromausfälle, die die österreichische Staatsbahn ÖBB zwangen, den gesamten Zugverkehr in den meisten südlichen Bundesländern Steiermark und Kärnten, die an Slowenien und Italien grenzen, einzustellen, hieß es in einer Pressemitteilung der ÖBB. Auch viele Straßen in der Steiermark und Kärnten seien gesperrt, teilte eine Gruppe von Autofahrern mit.

Auch im Bereich der Stadt Gaming in Niederösterreich, dem Bundesland um Wien, seien drei Menschen durch einen umstürzenden Baum getötet worden, sagte ein Polizeisprecher, der weitere Einzelheiten verweigerte. Es sei unklar, ob der Baum durch Blitze oder starke Winde gefällt worden sei, sagte er.

Berichterstattung von Francois Murphy; herausgegeben von Grant McCool

